https://ria.ru/20250620/subsidiya-2024077714.html

Число обращающихся за субсидией на ЖКХ в России снижается, заявил Степашин

Число обращающихся за субсидией на ЖКХ в России снижается, заявил Степашин - РИА Новости, 20.06.2025

Число обращающихся за субсидией на ЖКХ в России снижается, заявил Степашин

Число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ в России, не растет, а снижается, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T03:38:00+03:00

2025-06-20T03:38:00+03:00

2025-06-20T03:38:00+03:00

россия

сергей степашин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ в России, не растет, а снижается, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин. По его словам, в РФ нуждаемость в субсидиях оценивают по-разному. Степашин добавил, что, к примеру, учитываемый размер площади жилого помещения может отличаться в зависимости от региона от 18 квадратных метров до 33 квадратных метров на человека. Из-за разницы в региональных стандартах при расчете субсидии на оплату ЖКУ получается и разный размер этой выплаты. "Удивительно, число граждан, обращающихся за субсидией, не растет, а снижается. Если в 2015 году таких семей в России было 3,75 миллиона (6%), то сейчас их всего 2,9 миллиона (3,3%)", - сказал он в интервью сайту "Аргумент и факты".

https://ria.ru/20250422/minstroy-2012632902.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей степашин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество