Рейтинг@Mail.ru
Число обращающихся за субсидией на ЖКХ в России снижается, заявил Степашин - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/subsidiya-2024077714.html
Число обращающихся за субсидией на ЖКХ в России снижается, заявил Степашин
Число обращающихся за субсидией на ЖКХ в России снижается, заявил Степашин - РИА Новости, 20.06.2025
Число обращающихся за субсидией на ЖКХ в России снижается, заявил Степашин
Число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ в России, не растет, а снижается, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T03:38:00+03:00
2025-06-20T03:38:00+03:00
россия
сергей степашин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982246166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ea8a2b42dfcb9b7c45d2c57e87edccb.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ в России, не растет, а снижается, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин. По его словам, в РФ нуждаемость в субсидиях оценивают по-разному. Степашин добавил, что, к примеру, учитываемый размер площади жилого помещения может отличаться в зависимости от региона от 18 квадратных метров до 33 квадратных метров на человека. Из-за разницы в региональных стандартах при расчете субсидии на оплату ЖКУ получается и разный размер этой выплаты. "Удивительно, число граждан, обращающихся за субсидией, не растет, а снижается. Если в 2015 году таких семей в России было 3,75 миллиона (6%), то сейчас их всего 2,9 миллиона (3,3%)", - сказал он в интервью сайту "Аргумент и факты".
https://ria.ru/20250422/minstroy-2012632902.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982246166_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7b5cfd89665daecb682cc1c3f360df7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей степашин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
Россия, Сергей Степашин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Общество
Число обращающихся за субсидией на ЖКХ в России снижается, заявил Степашин

Степашин: число обращающихся за субсидией на ЖКХ в России не растет, а снижается

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДевушка подсчитывает коммунальные платежи
Девушка подсчитывает коммунальные платежи - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Девушка подсчитывает коммунальные платежи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ в России, не растет, а снижается, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин.
По его словам, в РФ нуждаемость в субсидиях оценивают по-разному. Степашин добавил, что, к примеру, учитываемый размер площади жилого помещения может отличаться в зависимости от региона от 18 квадратных метров до 33 квадратных метров на человека. Из-за разницы в региональных стандартах при расчете субсидии на оплату ЖКУ получается и разный размер этой выплаты.
"Удивительно, число граждан, обращающихся за субсидией, не растет, а снижается. Если в 2015 году таких семей в России было 3,75 миллиона (6%), то сейчас их всего 2,9 миллиона (3,3%)", - сказал он в интервью сайту "Аргумент и факты".
Минстрой РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Минстрой работает над вопросом о сроке проживания для субсидий на жилье
22 апреля, 01:17
 
РоссияСергей СтепашинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала