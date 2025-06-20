https://ria.ru/20250620/subsidiya-2024077714.html
Число обращающихся за субсидией на ЖКХ в России снижается, заявил Степашин
Число обращающихся за субсидией на ЖКХ в России снижается, заявил Степашин - РИА Новости, 20.06.2025
Число обращающихся за субсидией на ЖКХ в России снижается, заявил Степашин
Число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ в России, не растет, а снижается, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T03:38:00+03:00
2025-06-20T03:38:00+03:00
2025-06-20T03:38:00+03:00
россия
сергей степашин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ в России, не растет, а снижается, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин. По его словам, в РФ нуждаемость в субсидиях оценивают по-разному. Степашин добавил, что, к примеру, учитываемый размер площади жилого помещения может отличаться в зависимости от региона от 18 квадратных метров до 33 квадратных метров на человека. Из-за разницы в региональных стандартах при расчете субсидии на оплату ЖКУ получается и разный размер этой выплаты. "Удивительно, число граждан, обращающихся за субсидией, не растет, а снижается. Если в 2015 году таких семей в России было 3,75 миллиона (6%), то сейчас их всего 2,9 миллиона (3,3%)", - сказал он в интервью сайту "Аргумент и факты".
https://ria.ru/20250422/minstroy-2012632902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей степашин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
Россия, Сергей Степашин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Общество
Число обращающихся за субсидией на ЖКХ в России снижается, заявил Степашин
Степашин: число обращающихся за субсидией на ЖКХ в России не растет, а снижается