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Индонезия надеется на скорейшее разрешение конфликта Израиля и Ирана

Индонезия надеется на скорейшее разрешение конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 20.06.2025

Индонезия надеется на скорейшее разрешение конфликта Израиля и Ирана

Индонезия с огорчением смотрит на конфликт на Ближнем Востоке и надеется на его скорейшее разрешение, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:16:00+03:00

2025-06-20T17:16:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Индонезия с огорчением смотрит на конфликт на Ближнем Востоке и надеется на его скорейшее разрешение, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто."Мы с огорчением наблюдаем конфликты, которые сейчас разворачиваются в мире, особенно конфликт на Ближнем Востоке. Мы очень надеемся, что все стороны смогут в конечном итоге как можно скорее прийти к мирному решению этого конфликта", - сказал он, выступая на пленарном заседания ПМЭФ.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

индонезия, в мире, иран, израиль, прабово субианто, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте