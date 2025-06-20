https://ria.ru/20250620/stomakhin-2024309591.html

Публициста Бориса Стомахина* признали иноагентом

Публициста Бориса Стомахина* признали иноагентом - РИА Новости, 20.06.2025

Публициста Бориса Стомахина* признали иноагентом

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов публициста Бориса Стомахина*, заочно приговоренного к 10 годам за распространение фейков о ВС... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:13:00+03:00

2025-06-20T17:13:00+03:00

2025-06-20T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов публициста Бориса Стомахина*, заочно приговоренного к 10 годам за распространение фейков о ВС РФ, аналитика Ивана Шукшина*, юриста и бывшего депутата Николая Бобринского*, активиста Александра Хмелева*, писателя Артура Соломонова*, правозащитницу Анастасию Гарину*, хирурга Александра Ванюкова*, а также медиапроект "Горби медиа"*, сообщается на сайте ведомства."20 июня 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Н.А. Бобринский*, А.Е. Ванюков*, А.И. Гарина*, А.П. Соломонов*, Б.В. Стомахин*, А.В. Хмелёв*, И.А. Шукшин*, а также медиапроект "Горби медиа"*, - говорится в сообщении.Как отмечается, все они, в частности, участвовали в распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, фейков о действиях и решениях российских властей и Вооруженных сил РФ, выступили против специальной военной операции на Украине.Ранее РИА Новости сообщало, что публицист Борис Стомахин*, ранее осужденный за призывы к терроризму, заочно признан виновным в распространении фейков о ВС РФ и приговорен к 10 годам.Стомахин, ранее осужденный за призывы к терроризму, в ноябре был объявлен в розыск по уголовному делу. Бутырский суд заочно арестовал публициста на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.Публицист в 2015 году получил 7 лет колонии строгого режима за оправдание терроризма. Ранее он был осужден еще дважды: в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2019 году Стомахину* смягчили приговор на два месяца. В мае 2024 года против него возбудили уголовное дело за фейки о ВС РФ.* внесены в реестр иноагентов в РФ

https://ria.ru/20250620/pristavy-2024081384.html

https://ria.ru/20250618/sovfed-2023585893.html

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россия, борис стомахин, украина, политика