https://ria.ru/20250620/status-2024344268.html

Индонезия сохранит статус неприсоединения, заявил президент

Индонезия сохранит статус неприсоединения, заявил президент - РИА Новости, 20.06.2025

Индонезия сохранит статус неприсоединения, заявил президент

Индонезия намерена сохранять статус неприсоединения, это единственный способ добиться процветания - через сотрудничество и взаимодействие, заявил индонезийский... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:00:00+03:00

2025-06-20T18:00:00+03:00

2025-06-20T18:07:00+03:00

пмэф-2025

в мире

индонезия

джакарта

прабово субианто

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024301293_0:0:3414:1920_1920x0_80_0_0_4d23239847927cff0bdffd12ac8b1f2a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Индонезия намерена сохранять статус неприсоединения, это единственный способ добиться процветания - через сотрудничество и взаимодействие, заявил индонезийский президент Прабово Субианто."Мы намерены сохранить статус неприсоединения. Мы уважаем все великие страны, наших соседей, но мы считаем, что единственный способ добиться процветания - это обеспечивать сотрудничество, взаимодействие и мирное сосуществование", - сказал он на ПМЭФ.Он подчеркнул, что именно к этому и стремится Индонезия, и Джакарта хочет сохранять добрые отношения, поскольку это единственный способ "двигаться вперед".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250619/rossija-2024031158.html

индонезия

джакарта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индонезия, джакарта, прабово субианто, владимир путин