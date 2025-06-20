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Индонезия сохранит статус неприсоединения, заявил президент - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:00 20.06.2025 (обновлено: 18:07 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/status-2024344268.html
Индонезия сохранит статус неприсоединения, заявил президент
Индонезия сохранит статус неприсоединения, заявил президент - РИА Новости, 20.06.2025
Индонезия сохранит статус неприсоединения, заявил президент
Индонезия намерена сохранять статус неприсоединения, это единственный способ добиться процветания - через сотрудничество и взаимодействие, заявил индонезийский... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:00:00+03:00
2025-06-20T18:07:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Индонезия намерена сохранять статус неприсоединения, это единственный способ добиться процветания - через сотрудничество и взаимодействие, заявил индонезийский президент Прабово Субианто."Мы намерены сохранить статус неприсоединения. Мы уважаем все великие страны, наших соседей, но мы считаем, что единственный способ добиться процветания - это обеспечивать сотрудничество, взаимодействие и мирное сосуществование", - сказал он на ПМЭФ.Он подчеркнул, что именно к этому и стремится Индонезия, и Джакарта хочет сохранять добрые отношения, поскольку это единственный способ "двигаться вперед".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, индонезия, джакарта, прабово субианто, владимир путин
ПМЭФ-2025, В мире, Индонезия, Джакарта, Прабово Субианто, Владимир Путин
Индонезия сохранит статус неприсоединения, заявил президент

Субианто: Индонезия намерена сохранить статус неприсоединения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Индонезия намерена сохранять статус неприсоединения, это единственный способ добиться процветания - через сотрудничество и взаимодействие, заявил индонезийский президент Прабово Субианто.
"Мы намерены сохранить статус неприсоединения. Мы уважаем все великие страны, наших соседей, но мы считаем, что единственный способ добиться процветания - это обеспечивать сотрудничество, взаимодействие и мирное сосуществование", - сказал он на ПМЭФ.
Он подчеркнул, что именно к этому и стремится Индонезия, и Джакарта хочет сохранять добрые отношения, поскольку это единственный способ "двигаться вперед".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия и Индонезия усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом
19 июня, 19:25
 
ПМЭФ-2025В миреИндонезияДжакартаПрабово СубиантоВладимир Путин
 
 
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