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Индонезия сохранит статус неприсоединения, заявил президент
Индонезия сохранит статус неприсоединения, заявил президент - РИА Новости, 20.06.2025
Индонезия сохранит статус неприсоединения, заявил президент
Индонезия намерена сохранять статус неприсоединения, это единственный способ добиться процветания - через сотрудничество и взаимодействие, заявил индонезийский... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:00:00+03:00
2025-06-20T18:00:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Индонезия намерена сохранять статус неприсоединения, это единственный способ добиться процветания - через сотрудничество и взаимодействие, заявил индонезийский президент Прабово Субианто."Мы намерены сохранить статус неприсоединения. Мы уважаем все великие страны, наших соседей, но мы считаем, что единственный способ добиться процветания - это обеспечивать сотрудничество, взаимодействие и мирное сосуществование", - сказал он на ПМЭФ.Он подчеркнул, что именно к этому и стремится Индонезия, и Джакарта хочет сохранять добрые отношения, поскольку это единственный способ "двигаться вперед".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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в мире, индонезия, джакарта, прабово субианто, владимир путин
ПМЭФ-2025, В мире, Индонезия, Джакарта, Прабово Субианто, Владимир Путин
Индонезия сохранит статус неприсоединения, заявил президент
Субианто: Индонезия намерена сохранить статус неприсоединения