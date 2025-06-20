Bloomberg сравнило цены на электроэнергию в США с динамикой цен на яйца
Bloomberg сравнило рост цен на электричество в США с динамикой цен на яйца
Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Агентство Блумберг сравнило рост цен на электроэнергию в США с динамикой цен на яйца, факторами роста стали спрос дата-центров и эпидемия птичьего гриппа соответственно, следует из статьи.
"Если американцы думали, что яйца дорогие, то подождите, пока они откроют свои счета за электричество. Резкий рост стоимости яиц в течение последних трех лет стал политически значимым примером потребительской инфляции в США… Тарифы на электроэнергию не подают признаков ослабления", - говорится в материале.
Цены на электричество подскочили на 4,5% в США в мае к уровню прошлого года, что почти вдвое превышает общий показатель потребительской инфляции. В мае годовая инфляция в США составила 2,4% после 2,3% в апреле.
Причиной этой динамики является повышенный спрос со стороны центров обработки данных и производства в условиях ограниченного предложения, прокомментировал глава чикагской компании Exelon Corp Кельвин Батлер (Calvin Butler).
США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
В марте министр сельского хозяйства США Брук Роллинс заявила, что США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены. В апреле газета Financial Times сообщила, что продажи заменителя яиц из маша (разновидность бобовых) в США увеличились в пять раз.
В июне министерство труда страны сообщило, что в мае цены на яйца в годовом выражении подскочили на 41,5%.
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