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США не объяснили отмену встречи по "раздражителям", заявил Песков
США не объяснили отмену встречи по "раздражителям", заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
США не объяснили отмену встречи по "раздражителям", заявил Песков
США не дали внятных объяснений об отмене встречи по "взаимным раздражителям", но Москва не усматривает ничего страшного в решении Вашингтона, причин для... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:42:00+03:00
2025-06-20T12:42:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. США не дали внятных объяснений об отмене встречи по "взаимным раздражителям", но Москва не усматривает ничего страшного в решении Вашингтона, причин для подобного решения существует много, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ. "Каких-то внятных объяснений не было, но существует очень много причин, по которым могло возникнуть желание. Ничего в этом страшного не усматриваем", - сказал Песков, комментируя решение США отменить встречу с представителями РФ по "взаимным раздражителям". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сша, россия, москва, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, США, Россия, Москва, Дмитрий Песков
США не объяснили отмену встречи по "раздражителям", заявил Песков
Песков: США не дали объяснений об отмене встречи по взаимным раздражителям