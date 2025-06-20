https://ria.ru/20250620/ssha-2024186798.html

США не объяснили отмену встречи по "раздражителям", заявил Песков

США не объяснили отмену встречи по "раздражителям", заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025

США не объяснили отмену встречи по "раздражителям", заявил Песков

США не дали внятных объяснений об отмене встречи по "взаимным раздражителям", но Москва не усматривает ничего страшного в решении Вашингтона, причин для... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:42:00+03:00

2025-06-20T12:42:00+03:00

2025-06-20T12:42:00+03:00

пмэф-2025

сша

россия

москва

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. США не дали внятных объяснений об отмене встречи по "взаимным раздражителям", но Москва не усматривает ничего страшного в решении Вашингтона, причин для подобного решения существует много, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ. "Каких-то внятных объяснений не было, но существует очень много причин, по которым могло возникнуть желание. Ничего в этом страшного не усматриваем", - сказал Песков, комментируя решение США отменить встречу с представителями РФ по "взаимным раздражителям". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/administratsiya-2023837289.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, москва, дмитрий песков