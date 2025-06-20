https://ria.ru/20250620/spetsoperatsiya-2024088484.html

Сальдо объяснил, почему ВС России ударили по зданию администрации в Херсоне

Сальдо объяснил, почему ВС России ударили по зданию администрации в Херсоне - РИА Новости, 20.06.2025

Сальдо объяснил, почему ВС России ударили по зданию администрации в Херсоне

Удар нанесен по зданию областной администрации в Херсоне, в подвале которого находился пункт управления беспилотными системами ВСУ, зарубежные советники и... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T07:11:00+03:00

2025-06-20T07:11:00+03:00

2025-06-20T08:21:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Удар нанесен по зданию областной администрации в Херсоне, в подвале которого находился пункт управления беспилотными системами ВСУ, зарубежные советники и наемники, а также офицерский состав ВСУ, заявил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Поэтому именно удар по зданию администрации, это областная администрация, в которой я в свое время работал, там есть специально подготовленное подвальное помещение защищенное. Там находился один из таких пунктов управления беспилотными системами. Поэтому удар был не просто, чтобы уничтожить это здание, а именно нарушить коммуникации управлением военными действиями, которые предпринимает противник. По большей части там находились советники и наемники зарубежные. Частично находился офицерский состав вооруженных сил Украины. Туда и был нанесен удар", - заявил Сальдо РИА Новости.По его словам, в самом Херсоне остается еще много различных пунктов управления беспилотными системами и украинских военных.ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсон, безопасность, санкт-петербург