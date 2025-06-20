https://ria.ru/20250620/spetsoperatsiya-2024082246.html

Российский ЗРК С-300В может с легкостью сбить F-16, заявил боец

Российский ЗРК С-300В может с легкостью сбить F-16, заявил боец - РИА Новости, 20.06.2025

Российский ЗРК С-300В может с легкостью сбить F-16, заявил боец

Российские зенитные ракетные комплексы С-300В способны с легкостью сбить истребитель американского производства F-16, рассказал заместитель командира батареи... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:12:00+03:00

2025-06-20T05:12:00+03:00

2025-06-20T10:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

f-16

су-24

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152691/41/1526914160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a4dfd9fa3bf6bce475876745f812a4b.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские зенитные ракетные комплексы С-300В способны с легкостью сбить истребитель американского производства F-16, рассказал заместитель командира батареи российской группировки войск "Север" с позывным Спартак. "Машина способна работать по самолетам, вертолетам, оперативно-тактическим, баллистическим ракетам. Мы работаем в данном месте по самолетам, которые поставляют Украине. Данная система с легкостью может обнаружить и уничтожить F-16, Су-24", — приводит слова Спартака Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, комплексы противовоздушной обороны С-300В группировки "Север" ежедневно выполняют задачи, прикрывая воздушное пространство в зоне проведения спецоперации от воздействия беспилотников ВСУ. Помимо разведывательных и ударных беспилотников, они активно уничтожают ракеты систем залпового огня и авиационные бомбы. С-300В обеспечивают надежную защиту российских подразделений, а также гражданских и государственных объектов, подчеркнули в МО России.

https://ria.ru/20250530/voennye-2019907357.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, вооруженные силы украины, f-16, су-24, безопасность