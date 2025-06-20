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Российский ЗРК С-300В может с легкостью сбить F-16, заявил боец
Российский ЗРК С-300В может с легкостью сбить F-16, заявил боец - РИА Новости, 20.06.2025
Российский ЗРК С-300В может с легкостью сбить F-16, заявил боец
Российские зенитные ракетные комплексы С-300В способны с легкостью сбить истребитель американского производства F-16, рассказал заместитель командира батареи... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:12:00+03:00
2025-06-20T05:12:00+03:00
2025-06-20T10:58:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские зенитные ракетные комплексы С-300В способны с легкостью сбить истребитель американского производства F-16, рассказал заместитель командира батареи российской группировки войск "Север" с позывным Спартак. "Машина способна работать по самолетам, вертолетам, оперативно-тактическим, баллистическим ракетам. Мы работаем в данном месте по самолетам, которые поставляют Украине. Данная система с легкостью может обнаружить и уничтожить F-16, Су-24", — приводит слова Спартака Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, комплексы противовоздушной обороны С-300В группировки "Север" ежедневно выполняют задачи, прикрывая воздушное пространство в зоне проведения спецоперации от воздействия беспилотников ВСУ. Помимо разведывательных и ударных беспилотников, они активно уничтожают ракеты систем залпового огня и авиационные бомбы. С-300В обеспечивают надежную защиту российских подразделений, а также гражданских и государственных объектов, подчеркнули в МО России.
https://ria.ru/20250530/voennye-2019907357.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы украины, f-16, су-24, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, F-16, Су-24, Безопасность
Российский ЗРК С-300В может с легкостью сбить F-16, заявил боец
С-300В способны сбивать американские истребители F-16