https://ria.ru/20250620/spetsoperatsiya-2024082070.html

ВС России уничтожили почти 50 украинских пунктов управления беспилотниками

ВС России уничтожили почти 50 украинских пунктов управления беспилотниками - РИА Новости, 20.06.2025

ВС России уничтожили почти 50 украинских пунктов управления беспилотниками

Российская группировка войск "Запад" уничтожила за сутки 48 украинских пунктов управления беспилотниками и пять станций спутниковой связи Starlink, сообщил... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:10:00+03:00

2025-06-20T05:10:00+03:00

2025-06-20T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" уничтожила за сутки 48 украинских пунктов управления беспилотниками и пять станций спутниковой связи Starlink, сообщил журналистам начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма. "Уничтожены 48 пунктов управления БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Также, по его словам, расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 13 беспилотников самолетного типа. При этом начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев рассказал, что в зоне ответственности этой группировки были уничтожены 16 пунктов управления украинскими БПЛА.

https://ria.ru/20250620/katastrofa-2024076309.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф, безопасность