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ВС России уничтожили почти 50 украинских пунктов управления беспилотниками - РИА Новости, 20.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/spetsoperatsiya-2024082070.html
ВС России уничтожили почти 50 украинских пунктов управления беспилотниками
ВС России уничтожили почти 50 украинских пунктов управления беспилотниками - РИА Новости, 20.06.2025
ВС России уничтожили почти 50 украинских пунктов управления беспилотниками
Российская группировка войск "Запад" уничтожила за сутки 48 украинских пунктов управления беспилотниками и пять станций спутниковой связи Starlink, сообщил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:10:00+03:00
2025-06-20T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" уничтожила за сутки 48 украинских пунктов управления беспилотниками и пять станций спутниковой связи Starlink, сообщил журналистам начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма. "Уничтожены 48 пунктов управления БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Также, по его словам, расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 13 беспилотников самолетного типа. При этом начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев рассказал, что в зоне ответственности этой группировки были уничтожены 16 пунктов управления украинскими БПЛА.
https://ria.ru/20250620/katastrofa-2024076309.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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александр гордеев (полковник), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили почти 50 украинских пунктов управления беспилотниками

Группировка Запад за сутки уничтожила 48 украинских пунктов управления БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" уничтожила за сутки 48 украинских пунктов управления беспилотниками и пять станций спутниковой связи Starlink, сообщил журналистам начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма.
"Уничтожены 48 пунктов управления БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма.
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Также, по его словам, расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 13 беспилотников самолетного типа.
При этом начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев рассказал, что в зоне ответственности этой группировки были уничтожены 16 пунктов управления украинскими БПЛА.
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