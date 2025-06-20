https://ria.ru/20250620/spetsoperatsiya-2024081755.html

На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.06.2025

На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

Артиллерия группировки "Центр" уничтожила на красноармейском направлении опорный пункт ВСУ, который мешал продвижению штурмовых групп ВС России, сообщили... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:06:00+03:00

2025-06-20T05:06:00+03:00

2025-06-20T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Артиллерия группировки "Центр" уничтожила на красноармейском направлении опорный пункт ВСУ, который мешал продвижению штурмовых групп ВС России, сообщили журналистам в Минобороны. "Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" обеспечили продвижение штурмовых групп на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", — говорится в заявлении ведомства.Там добавили, что в ходе корректировки с БПЛА продвижения штурмовых групп российские военные обнаружили опорный пункт пехоты ВСУ, оказывающий отпор из стрелкового вооружения. "Координаты цели немедленно передали расчету буксируемой гаубицы "Мста-Б". Наведясь на цель, артиллеристы открыли огонь 152-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами. После корректировки в режиме реального времени противник был успешно уничтожен", — рассказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность