На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
Минобороны: на Красноармейском направлении уничтожен опорный пункт ВСУ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Артиллерия группировки "Центр" уничтожила на красноармейском направлении опорный пункт ВСУ, который мешал продвижению штурмовых групп ВС России, сообщили журналистам в Минобороны.
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"Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" обеспечили продвижение штурмовых групп на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", — говорится в заявлении ведомства.
Там добавили, что в ходе корректировки с БПЛА продвижения штурмовых групп российские военные обнаружили опорный пункт пехоты ВСУ, оказывающий отпор из стрелкового вооружения.
"Координаты цели немедленно передали расчету буксируемой гаубицы "Мста-Б". Наведясь на цель, артиллеристы открыли огонь 152-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами. После корректировки в режиме реального времени противник был успешно уничтожен", — рассказали в Минобороны.
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