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На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.06.2025
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05:06 20.06.2025 (обновлено: 05:13 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/spetsoperatsiya-2024081755.html
На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.06.2025
На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
Артиллерия группировки "Центр" уничтожила на красноармейском направлении опорный пункт ВСУ, который мешал продвижению штурмовых групп ВС России, сообщили... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:06:00+03:00
2025-06-20T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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безопасность
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ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Артиллерия группировки "Центр" уничтожила на красноармейском направлении опорный пункт ВСУ, который мешал продвижению штурмовых групп ВС России, сообщили журналистам в Минобороны. &quot;Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск &quot;Центр&quot; обеспечили продвижение штурмовых групп на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции&quot;, — говорится в заявлении ведомства.Там добавили, что в ходе корректировки с БПЛА продвижения штурмовых групп российские военные обнаружили опорный пункт пехоты ВСУ, оказывающий отпор из стрелкового вооружения. "Координаты цели немедленно передали расчету буксируемой гаубицы "Мста-Б". Наведясь на цель, артиллеристы открыли огонь 152-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами. После корректировки в режиме реального времени противник был успешно уничтожен", — рассказали в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

Минобороны: на Красноармейском направлении уничтожен опорный пункт ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Артиллерия группировки "Центр" уничтожила на красноармейском направлении опорный пункт ВСУ, который мешал продвижению штурмовых групп ВС России, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" обеспечили продвижение штурмовых групп на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", — говорится в заявлении ведомства.

Там добавили, что в ходе корректировки с БПЛА продвижения штурмовых групп российские военные обнаружили опорный пункт пехоты ВСУ, оказывающий отпор из стрелкового вооружения.
"Координаты цели немедленно передали расчету буксируемой гаубицы "Мста-Б". Наведясь на цель, артиллеристы открыли огонь 152-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами. После корректировки в режиме реального времени противник был успешно уничтожен", — рассказали в Минобороны.
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