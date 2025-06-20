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Российские специалисты продолжают работу на АЭС "Бушер", заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:07 20.06.2025 (обновлено: 12:57 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/spetsialisty-2024171340.html
Российские специалисты продолжают работу на АЭС "Бушер", заявил Песков
Российские специалисты продолжают работу на АЭС "Бушер", заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Российские специалисты продолжают работу на АЭС "Бушер", заявил Песков
Российские специалисты продолжают работу на АЭС "Бушер", планов по их эвакуации сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:07:00+03:00
2025-06-20T12:57:00+03:00
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ближний восток
дмитрий песков
бушерская аэс
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Российские специалисты продолжают работу на АЭС "Бушер", планов по их эвакуации сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наши специалисты продолжают работу", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, планируется ли эвакуация российских специалистов с АЭС "Бушер" на Ближнем Востоке."В настоящий момент - нет (планов)", - добавил он.Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что российской стороне предоставлены гарантии безопасности для ее специалистов на АЭС.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/rosatom-2024130685.html
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россия, ближний восток, дмитрий песков, бушерская аэс, в мире, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Бушерская АЭС, В мире, Владимир Путин
Российские специалисты продолжают работу на АЭС "Бушер", заявил Песков

Песков: российские специалисты продолжают работу на АЭС "Бушер" в Иране

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Российские специалисты продолжают работу на АЭС "Бушер", планов по их эвакуации сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши специалисты продолжают работу", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, планируется ли эвакуация российских специалистов с АЭС "Бушер" на Ближнем Востоке.
Пожар в Бушере, Иран - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Росатом" надеется, что тревога по АЭС "Бушер" дошла до руководства Израиля
Вчера, 10:42
"В настоящий момент - нет (планов)", - добавил он.
Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что российской стороне предоставлены гарантии безопасности для ее специалистов на АЭС.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
С иранской АЭС "Бушер" вывезли часть российских специалистов
19 июня, 12:10
 
ПМЭФ-2025РоссияБлижний ВостокДмитрий ПесковБушерская АЭСВ миреВладимир Путин
 
 
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