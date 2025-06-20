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Российские специалисты продолжают работу на АЭС "Бушер", заявил Песков
Российские специалисты продолжают работу на АЭС "Бушер", заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Российские специалисты продолжают работу на АЭС "Бушер", заявил Песков
Российские специалисты продолжают работу на АЭС "Бушер", планов по их эвакуации сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:07:00+03:00
2025-06-20T12:07:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Российские специалисты продолжают работу на АЭС "Бушер", планов по их эвакуации сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наши специалисты продолжают работу", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, планируется ли эвакуация российских специалистов с АЭС "Бушер" на Ближнем Востоке."В настоящий момент - нет (планов)", - добавил он.Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что российской стороне предоставлены гарантии безопасности для ее специалистов на АЭС.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/rosatom-2024130685.html
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ПМЭФ-2025, Россия, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Бушерская АЭС, В мире, Владимир Путин
Российские специалисты продолжают работу на АЭС "Бушер", заявил Песков
Песков: российские специалисты продолжают работу на АЭС "Бушер" в Иране