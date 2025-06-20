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Путин посоветовал Украине вернуться к основополагающим ценностям

Путин посоветовал Украине вернуться к основополагающим ценностям - РИА Новости, 20.06.2025

Путин посоветовал Украине вернуться к основополагающим ценностям

Украине было бы неплохо вернуться в основополагающим ценностям, на основе которых она получила суверенитет, в том числе к внеблоковому статусу, заявил президент РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:42:00+03:00

2025-06-20T18:42:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Украине было бы неплохо вернуться в основополагающим ценностям, на основе которых она получила суверенитет, в том числе к внеблоковому статусу, заявил президент РФ Владимир Путин."Основания, на которых Украина стала независимой и суверенной, были изложены в декларации о независимости Украины 1991 года, где ясно, черным по белому написано, что Украина – это внеблоковое, неядерное, нейтральное государство. Неплохо бы вернуться к этим основополагающим ценностям, на которых Украина получила свою независимость и суверенитет", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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