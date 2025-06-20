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Вологодчина и "Россети Северо-Запад" заключили соглашение о партнерстве
Вологодчина и "Россети Северо-Запад" заключили соглашение о партнерстве - РИА Новости, 20.06.2025
Вологодчина и "Россети Северо-Запад" заключили соглашение о партнерстве
Правительство Вологодской области и "Россети Северо-Запад" заключили соглашение о стратегическом партнерстве по консолидации электросетевых активов, сообщает... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:11:00+03:00
2025-06-20T20:11:00+03:00
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вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Правительство Вологодской области и "Россети Северо-Запад" заключили соглашение о стратегическом партнерстве по консолидации электросетевых активов, сообщает пресс-служба губернатора области. Документ подписали губернатор Георгий Филимонов и генеральный директор компании Вячеслав Торсунов на полях Петербургского международного экономического форума. "Устойчивая работа электросетевого комплекса – один из ключевых факторов качества жизни и развития Вологодчины. Поэтому нам важно, что в регионе определен единый центр ответственности за надежность электроснабжения. Будем продолжать работать в единой связке с нашими энергетиками", – приводит пресс-служба слова Филимонова. В прошлом году "Россети Северо-Запад" были определены системообразующей территориальной сетевой организацией в Вологодской области. Критерии выбора СТСО утверждены правительством Российской Федерации. За последние два года компания консолидировала в регионе 529 километров ЛЭП и 208 трансформаторных подстанций. В частности, в зону ответственности вошли электросети в туристических центрах – в Кириллове и Великом Устюге. Соглашение о стратегическом партнерстве позволит консолидировать имущественный комплекс, обеспечить долгосрочную надежность и качество электроснабжения потребителей региона, а также поспособствует формированию согласованной регуляторной и финансовой модели модернизации электросетевого хозяйства. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/filimonov-2024125054.html
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вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов
Вологодчина и "Россети Северо-Запад" заключили соглашение о партнерстве
Вологодская область и "Россети Северо-Запад" подписали контракт о сотрудничестве
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Правительство Вологодской области и "Россети Северо-Запад" заключили соглашение о стратегическом партнерстве по консолидации электросетевых активов, сообщает пресс-служба губернатора области.
Документ подписали губернатор Георгий Филимонов и генеральный директор компании Вячеслав Торсунов на полях Петербургского международного экономического форума.
"Устойчивая работа электросетевого комплекса – один из ключевых факторов качества жизни и развития Вологодчины. Поэтому нам важно, что в регионе определен единый центр ответственности за надежность электроснабжения. Будем продолжать работать в единой связке с нашими энергетиками", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
В прошлом году "Россети Северо-Запад" были определены системообразующей территориальной сетевой организацией в Вологодской области. Критерии выбора СТСО утверждены правительством Российской Федерации.
За последние два года компания консолидировала в регионе 529 километров ЛЭП и 208 трансформаторных подстанций. В частности, в зону ответственности вошли электросети в туристических центрах – в Кириллове и Великом Устюге.
Соглашение о стратегическом партнерстве позволит консолидировать имущественный комплекс, обеспечить долгосрочную надежность и качество электроснабжения потребителей региона, а также поспособствует формированию согласованной регуляторной и финансовой модели модернизации электросетевого хозяйства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.