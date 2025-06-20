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В Непале призвали Россию развивать сотрудничество с Азией и Африкой - РИА Новости, 20.06.2025
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В Непале призвали Россию развивать сотрудничество с Азией и Африкой
В Непале призвали Россию развивать сотрудничество с Азией и Африкой - РИА Новости, 20.06.2025
В Непале призвали Россию развивать сотрудничество с Азией и Африкой
России как крупной экономике нужно развивать сотрудничество с небольшими странами Азии и Африки, что принесет взаимную выгоду, считает глава Chaudhary Group и... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:37:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. России как крупной экономике нужно развивать сотрудничество с небольшими странами Азии и Африки, что принесет взаимную выгоду, считает глава Chaudhary Group и депутат парламента Непала Бинод Чаудхари на ПМЭФ. "Я думаю, что такая крупная экономика, как Россия, должна развиваться и работать с более маленькими странами Азии и Африки, потому что они ищут партнеров, с которыми у них есть взаимопонимание и общие интересы. Вместе они работают лучше", — сказал он в ходе сессии "Международное финансовое сотрудничество: Россия, Африка и Азия — новый финансовый треугольник". По мнению предпринимателя, сотрудничество сторон должно строиться не потому, что необходимо работать вопреки, а потому что оно приносит значительную пользу клиентам, заказчикам и банкирам. "В этом стратегическом треугольнике важна не только география, но и логика. Россия вносит ресурсы, устойчивость и финансово-технологические возможности, Африка — молодежь, рост и динамику ресурсов, Азия — капитал, инновации и промышленный масштаб", — подчеркнул Чаудхари. Как отметил глава Chaudhary Group, непальская сторона ведет переговоры с российскими и другими зарубежными партнерами для создания трехсторонних транзитных структур, которые позволят эффективно использовать доступные ресурсы для создания общих ценностей и увеличения финансов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, азия, африка, в мире, непал
ПМЭФ-2025, Россия, Азия, Африка, В мире, Непал
В Непале призвали Россию развивать сотрудничество с Азией и Африкой

Чаудхари: России нужно развивать сотрудничество с малыми странами Азии и Африки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. России как крупной экономике нужно развивать сотрудничество с небольшими странами Азии и Африки, что принесет взаимную выгоду, считает глава Chaudhary Group и депутат парламента Непала Бинод Чаудхари на ПМЭФ.
"Я думаю, что такая крупная экономика, как Россия, должна развиваться и работать с более маленькими странами Азии и Африки, потому что они ищут партнеров, с которыми у них есть взаимопонимание и общие интересы. Вместе они работают лучше", — сказал он в ходе сессии "Международное финансовое сотрудничество: Россия, Африка и Азия — новый финансовый треугольник".
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По мнению предпринимателя, сотрудничество сторон должно строиться не потому, что необходимо работать вопреки, а потому что оно приносит значительную пользу клиентам, заказчикам и банкирам.
«
"В этом стратегическом треугольнике важна не только география, но и логика. Россия вносит ресурсы, устойчивость и финансово-технологические возможности, Африка — молодежь, рост и динамику ресурсов, Азия — капитал, инновации и промышленный масштаб", — подчеркнул Чаудхари.
Как отметил глава Chaudhary Group, непальская сторона ведет переговоры с российскими и другими зарубежными партнерами для создания трехсторонних транзитных структур, которые позволят эффективно использовать доступные ресурсы для создания общих ценностей и увеличения финансов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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