https://ria.ru/20250620/sotrudnichestvo-2024328719.html

В Непале призвали Россию развивать сотрудничество с Азией и Африкой

В Непале призвали Россию развивать сотрудничество с Азией и Африкой - РИА Новости, 20.06.2025

В Непале призвали Россию развивать сотрудничество с Азией и Африкой

России как крупной экономике нужно развивать сотрудничество с небольшими странами Азии и Африки, что принесет взаимную выгоду, считает глава Chaudhary Group и... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:37:00+03:00

2025-06-20T17:37:00+03:00

2025-06-20T17:37:00+03:00

пмэф-2025

россия

азия

африка

в мире

непал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000849933_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_2da824747b044d54d99c0f01d80063cb.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. России как крупной экономике нужно развивать сотрудничество с небольшими странами Азии и Африки, что принесет взаимную выгоду, считает глава Chaudhary Group и депутат парламента Непала Бинод Чаудхари на ПМЭФ. "Я думаю, что такая крупная экономика, как Россия, должна развиваться и работать с более маленькими странами Азии и Африки, потому что они ищут партнеров, с которыми у них есть взаимопонимание и общие интересы. Вместе они работают лучше", — сказал он в ходе сессии "Международное финансовое сотрудничество: Россия, Африка и Азия — новый финансовый треугольник". По мнению предпринимателя, сотрудничество сторон должно строиться не потому, что необходимо работать вопреки, а потому что оно приносит значительную пользу клиентам, заказчикам и банкирам. "В этом стратегическом треугольнике важна не только география, но и логика. Россия вносит ресурсы, устойчивость и финансово-технологические возможности, Африка — молодежь, рост и динамику ресурсов, Азия — капитал, инновации и промышленный масштаб", — подчеркнул Чаудхари. Как отметил глава Chaudhary Group, непальская сторона ведет переговоры с российскими и другими зарубежными партнерами для создания трехсторонних транзитных структур, которые позволят эффективно использовать доступные ресурсы для создания общих ценностей и увеличения финансов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250524/malayziya-2018806659.html

https://ria.ru/20250429/medproduktsiya-2014007585.html

россия

азия

африка

непал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, азия, африка, в мире, непал