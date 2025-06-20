В Непале призвали Россию развивать сотрудничество с Азией и Африкой
Чаудхари: России нужно развивать сотрудничество с малыми странами Азии и Африки
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. России как крупной экономике нужно развивать сотрудничество с небольшими странами Азии и Африки, что принесет взаимную выгоду, считает глава Chaudhary Group и депутат парламента Непала Бинод Чаудхари на ПМЭФ.
"Я думаю, что такая крупная экономика, как Россия, должна развиваться и работать с более маленькими странами Азии и Африки, потому что они ищут партнеров, с которыми у них есть взаимопонимание и общие интересы. Вместе они работают лучше", — сказал он в ходе сессии "Международное финансовое сотрудничество: Россия, Африка и Азия — новый финансовый треугольник".
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По мнению предпринимателя, сотрудничество сторон должно строиться не потому, что необходимо работать вопреки, а потому что оно приносит значительную пользу клиентам, заказчикам и банкирам.
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"В этом стратегическом треугольнике важна не только география, но и логика. Россия вносит ресурсы, устойчивость и финансово-технологические возможности, Африка — молодежь, рост и динамику ресурсов, Азия — капитал, инновации и промышленный масштаб", — подчеркнул Чаудхари.
Как отметил глава Chaudhary Group, непальская сторона ведет переговоры с российскими и другими зарубежными партнерами для создания трехсторонних транзитных структур, которые позволят эффективно использовать доступные ресурсы для создания общих ценностей и увеличения финансов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.