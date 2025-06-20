Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве
Путин: РФ будет развивать военно-технические связи с дружественными странами
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Слева — президент Индонезии Прабово Субианто, справа — советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Слева — президент Индонезии Прабово Субианто, справа — советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Намерены развивать и военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, причем речь идёт не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей под ключ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.