Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
16:41 20.06.2025 (обновлено: 16:52 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/sotrudnichestvo-2024293336.html
Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве
Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве - РИА Новости, 20.06.2025
Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве
Россия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:41:00+03:00
2025-06-20T16:52:00+03:00
россия
пмэф-2025
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024279600_0:370:2983:2048_1920x0_80_0_0_07f632e53b993e738520614b4379ea8f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, сообщил президент РФ Владимир Путин."Намерены развивать и военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, причем речь идёт не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей под ключ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250619/rossija-2024021571.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024279600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9315abe1e63b6deacbf97c2e480d6a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, в мире
Россия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве

Путин: РФ будет развивать военно-технические связи с дружественными странами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Слева — президент Индонезии Прабово Субианто, справа — советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Слева — президент Индонезии Прабово Субианто, справа — советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Слева — президент Индонезии Прабово Субианто, справа — советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Намерены развивать и военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, причем речь идёт не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей под ключ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия и Индонезия будут развивать военно-техническое сотрудничество
19 июня, 18:50
 
ПМЭФ-2025РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала