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Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве

Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве - РИА Новости, 20.06.2025

Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве

Россия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:41:00+03:00

2025-06-20T16:41:00+03:00

2025-06-20T16:52:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, сообщил президент РФ Владимир Путин."Намерены развивать и военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, причем речь идёт не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей под ключ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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