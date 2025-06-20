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Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:33 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/sorokina-2024151945.html
Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины на ПМЭФ-2025
Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 20.06.2025
Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины на ПМЭФ-2025
Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения – повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:33:00+03:00
2025-06-20T11:33:00+03:00
пмэф-2025
общество
россия
михаил мурашко
федеральная налоговая служба (фнс россии)
вск (страховой дом)
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения – повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины, сообщила член совета директоров страхового дома ВСК Ольга Сорокина в ходе сессии "Развитие медицинских технологий – ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ-2025. В дискуссии также приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты России, аппарата правительства, а также иностранных профильных министерств. Ключевым вопросом сессии стало повышение качества и продолжительности жизни россиян. По мнению Сорокиной, достижению этих целей будет способствовать внедрение инновационных инструментов по прогнозированию и предотвращению заболеваний. Подобные программы уже сегодня активно реализуются в рамках системы ДМС. Страховщики несомненно являются амбассадорами превентивной медицины и сервисов, повышающих общий тонус и самочувствие граждан, постоянно инвестируют в развитие этого направления – запускают цифровые клиники, создают сервисные компании, тесно взаимодействуют с лабораториями и аптечными сетями, внедряют инновации. И такой подход востребован работодателями, для которых здоровье и производительность коллектива — основная ценность. В ВСК активно разрабатываются и внедряются сервисы, направленные не только на лечение, но и на предупреждение заболеваний. Например, в рамках работы с корпоративными клиентами страховой дом системно проводит анализ состояния здоровья коллективов для распределения сотрудников по группам риска и формирования индивидуальных рекомендаций. В среднем по результатам такого рода комплексной диагностики до четверти сотрудников российских компаний имеют значимые проблемы со здоровьем, а еще у 40% фиксируются определенные отклонения, которые можно скорректировать изменением образа жизни. Сорокина указала, что барьеры цифровой трансформации здравоохранения также лежат в межотраслевом взаимодействии государства, страховых компаний и лечебных учреждений. Россиянам доступны три вида медицинского обслуживания – ОМС, ДМС и платная медицина. И в сферу добровольного медицинского страхования вовлечено больше трети трудоспособного населения (около 30 миллионов человек), а за год страховщики получают порядка 60 миллионов обращений. Для прорыва в технологическом развитии сектора требуется синхронизация – необходимо налаживать безопасное цифровое взаимодействие медицинских информационных систем, инфраструктуры страховых организаций и государственных систем (ЕГИСЗ, ГИС ОМС и так далее), стандартизировать порядок обмена этими данными. "Ключевая задача страховщика – не допустить критической ситуации со здоровьем пациента и начать действовать до того, как человек попал в клинику", — приводит пресс-служба компании слова Сорокиной. Она добавила, что в этом заинтересованы все стороны — сотрудник, работодатели, государство и страховщик. Масштабирование комплексной диагностики, чек-апов и других форм превентивной медицины будут этому способствовать. Важную роль в популяризации превенции играет и качественный цифровой клиентский опыт, который невозможно обеспечить без межотраслевого взаимодействия. "Первым результатом такой синергии стала разработка и утверждение стандартов электронного документооборота между страховыми и медицинскими организациями, при поддержке Минздрава, ФНС и Банка России. На следующем этапе необходимо определить параметры обмена информацией, которая используется в процессах обслуживания и на основе которой строится предиктивная аналитика", — отмечает Сорокина. По ее словам, страховой дом ВСК понимает, что речь идет о чувствительных данных — в связи с чем предлагается рассмотреть возможность создания профильного центра по работе с данными на стороне Минздрава России. Решение этого вопроса способно ускорить технологическое развитие, которое невозможно без эффективной коммуникации государства и частного бизнеса. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, россия, михаил мурашко, федеральная налоговая служба (фнс россии), вск (страховой дом)
ПМЭФ-2025, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Федеральная налоговая служба (ФНС России), ВСК (страховой дом)
Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины на ПМЭФ-2025

Сорокина: инновационные технологии смогут перезагрузить сферу здравоохранения

© Фото предоставлено пресс-службой ВСКОльга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины на ПМЭФ-2025
Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВСК
Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины на ПМЭФ-2025
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения – повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины, сообщила член совета директоров страхового дома ВСК Ольга Сорокина в ходе сессии "Развитие медицинских технологий – ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ-2025.
В дискуссии также приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты России, аппарата правительства, а также иностранных профильных министерств.
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Ключевым вопросом сессии стало повышение качества и продолжительности жизни россиян. По мнению Сорокиной, достижению этих целей будет способствовать внедрение инновационных инструментов по прогнозированию и предотвращению заболеваний. Подобные программы уже сегодня активно реализуются в рамках системы ДМС. Страховщики несомненно являются амбассадорами превентивной медицины и сервисов, повышающих общий тонус и самочувствие граждан, постоянно инвестируют в развитие этого направления – запускают цифровые клиники, создают сервисные компании, тесно взаимодействуют с лабораториями и аптечными сетями, внедряют инновации. И такой подход востребован работодателями, для которых здоровье и производительность коллектива — основная ценность.
В ВСК активно разрабатываются и внедряются сервисы, направленные не только на лечение, но и на предупреждение заболеваний. Например, в рамках работы с корпоративными клиентами страховой дом системно проводит анализ состояния здоровья коллективов для распределения сотрудников по группам риска и формирования индивидуальных рекомендаций. В среднем по результатам такого рода комплексной диагностики до четверти сотрудников российских компаний имеют значимые проблемы со здоровьем, а еще у 40% фиксируются определенные отклонения, которые можно скорректировать изменением образа жизни.
Сорокина указала, что барьеры цифровой трансформации здравоохранения также лежат в межотраслевом взаимодействии государства, страховых компаний и лечебных учреждений. Россиянам доступны три вида медицинского обслуживания – ОМС, ДМС и платная медицина. И в сферу добровольного медицинского страхования вовлечено больше трети трудоспособного населения (около 30 миллионов человек), а за год страховщики получают порядка 60 миллионов обращений. Для прорыва в технологическом развитии сектора требуется синхронизация – необходимо налаживать безопасное цифровое взаимодействие медицинских информационных систем, инфраструктуры страховых организаций и государственных систем (ЕГИСЗ, ГИС ОМС и так далее), стандартизировать порядок обмена этими данными.
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"Ключевая задача страховщика – не допустить критической ситуации со здоровьем пациента и начать действовать до того, как человек попал в клинику", — приводит пресс-служба компании слова Сорокиной.
Она добавила, что в этом заинтересованы все стороны — сотрудник, работодатели, государство и страховщик. Масштабирование комплексной диагностики, чек-апов и других форм превентивной медицины будут этому способствовать. Важную роль в популяризации превенции играет и качественный цифровой клиентский опыт, который невозможно обеспечить без межотраслевого взаимодействия.
"Первым результатом такой синергии стала разработка и утверждение стандартов электронного документооборота между страховыми и медицинскими организациями, при поддержке Минздрава, ФНС и Банка России. На следующем этапе необходимо определить параметры обмена информацией, которая используется в процессах обслуживания и на основе которой строится предиктивная аналитика", — отмечает Сорокина.
По ее словам, страховой дом ВСК понимает, что речь идет о чувствительных данных — в связи с чем предлагается рассмотреть возможность создания профильного центра по работе с данными на стороне Минздрава России. Решение этого вопроса способно ускорить технологическое развитие, которое невозможно без эффективной коммуникации государства и частного бизнеса.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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