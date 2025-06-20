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В Союзе армян России выразили возмущение преследованием Карапетяна - РИА Новости, 20.06.2025
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20:23 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/sojuz-2024400567.html
В Союзе армян России выразили возмущение преследованием Карапетяна
В Союзе армян России выразили возмущение преследованием Карапетяна - РИА Новости, 20.06.2025
В Союзе армян России выразили возмущение преследованием Карапетяна
В Союзе армян России возмущены преследованием крупного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна, оно происходит по надуманному поводу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:23:00+03:00
2025-06-20T20:23:00+03:00
армения
россия
ереван
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
ташир
преследование карапетяна в армении
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Союзе армян России возмущены преследованием крупного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна, оно происходит по надуманному поводу, заявил РИА Новости заместитель президента общественной организации Герман Ананянц. "Он является одним из главных меценатов Армении, в том числе поддерживает Армянскую церковь. Это крупнейший меценат. Он практически всем оказывает помощь, кто обращается к нему. И наверное, на него никто не может обижаться. Дело в том, что он очень открытый человек, делится с людьми, помогает. Поэтому мы в диаспоре и в Союзе армян возмущены этими событиями - абсолютно понятно, что это делается под надуманными предлогами, только потому, что его активность не угодила премьер-министру", - заявил Ананянц РИА Новости. Он отметил, что поводом для преследования Карапетяна стало только то, что он встретился с руководителями Армянской апостольской церкви и в конфликте церкви с Николом Пашиняном выступил в защиту церкви. "Только за это его и арестовали. Все понимают, что ничего больше он не совершил. И вот сейчас он под арестом", - посетовал Ананянц. Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html
https://ria.ru/20250619/tserkov-2023830257.html
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армения, россия, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , В мире
В Союзе армян России выразили возмущение преследованием Карапетяна

Ананянц: в Союзе армян РФ возмущены преследованием Карапетяна

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Союзе армян России возмущены преследованием крупного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна, оно происходит по надуманному поводу, заявил РИА Новости заместитель президента общественной организации Герман Ананянц.
"Он является одним из главных меценатов Армении, в том числе поддерживает Армянскую церковь. Это крупнейший меценат. Он практически всем оказывает помощь, кто обращается к нему. И наверное, на него никто не может обижаться. Дело в том, что он очень открытый человек, делится с людьми, помогает. Поэтому мы в диаспоре и в Союзе армян возмущены этими событиями - абсолютно понятно, что это делается под надуманными предлогами, только потому, что его активность не угодила премьер-министру", - заявил Ананянц РИА Новости.
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Кустурица назвал арест Карапетяна частью контроля Запада над обществом
Вчера, 15:05
Он отметил, что поводом для преследования Карапетяна стало только то, что он встретился с руководителями Армянской апостольской церкви и в конфликте церкви с Николом Пашиняном выступил в защиту церкви.
"Только за это его и арестовали. Все понимают, что ничего больше он не совершил. И вот сейчас он под арестом", - посетовал Ананянц.
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна
19 июня, 11:13
 
АрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьТаширПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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