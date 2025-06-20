В Союзе армян России выразили возмущение преследованием Карапетяна
Ананянц: в Союзе армян РФ возмущены преследованием Карапетяна
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Союзе армян России возмущены преследованием крупного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна, оно происходит по надуманному поводу, заявил РИА Новости заместитель президента общественной организации Герман Ананянц.
"Он является одним из главных меценатов Армении, в том числе поддерживает Армянскую церковь. Это крупнейший меценат. Он практически всем оказывает помощь, кто обращается к нему. И наверное, на него никто не может обижаться. Дело в том, что он очень открытый человек, делится с людьми, помогает. Поэтому мы в диаспоре и в Союзе армян возмущены этими событиями - абсолютно понятно, что это делается под надуманными предлогами, только потому, что его активность не угодила премьер-министру", - заявил Ананянц РИА Новости.
Он отметил, что поводом для преследования Карапетяна стало только то, что он встретился с руководителями Армянской апостольской церкви и в конфликте церкви с Николом Пашиняном выступил в защиту церкви.
"Только за это его и арестовали. Все понимают, что ничего больше он не совершил. И вот сейчас он под арестом", - посетовал Ананянц.
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская
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