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Самарская область в 3-й день ПМЭФ подписала инвестсоглашения на 43 млрд руб

Самарская область в 3-й день ПМЭФ подписала инвестсоглашения на 43 млрд руб - РИА Новости, 20.06.2025

Самарская область в 3-й день ПМЭФ подписала инвестсоглашения на 43 млрд руб

Делегация Самарской области подписала инвестиционные соглашения на сумму 43 миллиарда рублей за третий день Петербургского международного экономического форума, РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T21:59:00+03:00

2025-06-20T21:59:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Делегация Самарской области подписала инвестиционные соглашения на сумму 43 миллиарда рублей за третий день Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "В пятницу состоялся третий день Международного петербургского экономического форума. Делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым провела ряд встреч и переговоров с представителями правительства РФ, крупнейших компаний, различных субъектов нашей страны и других государств с целью выстраивания сотрудничества в интересах региона. Были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму в 43 млрд рублей", - говорится в сообщении правительства региона. По одному из соглашений в 2026 году в Особой экономической зоне "Тольятти" планируется начать строительство первого в России завода по производству ксантановой камеди. На предприятии, в которое планируется инвестировать 40 миллиардов рублей, будет создано более 300 высокотехнологичных рабочих мест. Завод обеспечит независимость потребителей в нефтегазовой, пищевой, фармацевтической промышленности России от поставок импортной продукции. Развитию потенциала сельского хозяйства Самарской области будет способствовать соглашение с компанией "Росагролизинг". "Это соглашение в очередной раз доказывает, что наши сельхозпредприятия получат самые лучшие доступные технологии, финансовую и нефинансовую поддержку", - отметил губернатор Федорищев. Также в пятницу Самарская область договорилась с Курской областью сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах. Отдельное внимание будет уделено поддержке малого и среднего бизнеса. Еще один документ о сотрудничестве был подписан с аналитическим центром при правительстве РФ. Это поможет при создании в Самарской области Регионального координационного центра, который формируется по инициативе глава региона. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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