https://ria.ru/20250620/soglashenie-2024360987.html

Газпромбанк, Минобрнауки и ЦТЛ подписали соглашение о сотрудничестве

Газпромбанк, Минобрнауки и ЦТЛ подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.06.2025

Газпромбанк, Минобрнауки и ЦТЛ подписали соглашение о сотрудничестве

На полях ПМЭФ-2025 министерство науки и высшего образования России, Газпромбанк и "Центр технологического лидерства" закрепили свои намерения о стратегическом... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:41:00+03:00

2025-06-20T18:41:00+03:00

2025-06-20T18:41:00+03:00

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

газпромбанк

пмэф

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На полях ПМЭФ-2025 министерство науки и высшего образования России, Газпромбанк и "Центр технологического лидерства" закрепили свои намерения о стратегическом сотрудничестве подписанием соответствующего соглашения, сообщает пресс-служба банка. Основная цель документа – разработка предложений по совершенствованию системы мер, направленных на достижение технологического лидерства России, в том числе в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", проекта "Передовые инженерные школы" и федерального проекта "Технологии" ("Платформа университетского технологического предпринимательства"). Газпромбанк в роли стратегического партнера программы будет содействовать развитию проектов ранних стадий университетов, имеющих научный и технологический потенциал, и поддерживать проекты университетов-участников программы. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что соглашение позволяет объединить научно-образовательный потенциал университетов, инвестиционную инфраструктуру и опыт развития высокотехнологичных отраслей Газпромбанка и экспертизу "Центра технологического лидерства" для создания необходимой связи между лабораторной разработкой и промышленным внедрением. "Стратегические технологические проекты наших ведущих университетов получат дополнительную серьезную комплексную поддержку на всех этапах – от идеи до серийного производства", — приводит пресс-служба Газпромбанка слова министра. Он указал, что это необходимо для достижения целей технологического лидерства России. "Сейчас перед нашей страной стоят большие вызовы, связанные с технологическим предпринимательством. Мы нацелены найти такой формат взаимодействия, в котором государство, бизнес и университеты смогут понимать друг друга, объединиться и выработать общий подход по запуску, финансированию и развитию совместных проектов", — подчеркнул заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в университетах России люди технически подкованы, имеют видение того, как технологии и наука могут улучшить качество жизни. У них много инновационных проектов. Генеральный директор "Центра технологического лидерства" Ирина Жукова отметила, что в условиях ускорения научно-технического развития, перед институтами открываются огромные возможности по внедрению своих разработок в реальный сектор. "Программа "Приоритет-2030" фокусирует университеты на стратегических технологических проектах для достижения лидерства. А наше партнерство с Минобрнауки России и Газпромбанком создает ключевые условия: мы вместе отрабатываем механизмы, чтобы довести перспективные научные результаты из университетских лабораторий до стадии готовых, востребованных экономикой решений максимально быстро", — приводит пресс-служба банка слова Жуковой. Она указала, что цель центра — кооперация команд университетов и привлечение инвестиций в наукоемкие проекты на ранних стадиях для роста высокотехнологичного сектора. Основными задачами соглашения стали содействие организации экспертной деятельности по оценке научных и научно-технических проектов, а также инновационных проектов со стороны индустрии; продвижение и позиционирование технологического лидерства в качестве приоритетного направления развития образовательных организаций; разработка предложений по созданию и развитию новых и совершенствованию действующих инструментов финансирования научных, а также инновационных проектов; разработка предложений по совершенствованию и повышению эффективности использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных с участием вузов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250613/minobrnauki-2022581154.html

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россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), газпромбанк, пмэф