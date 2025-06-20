https://ria.ru/20250620/soglashenie-2024360987.html
Газпромбанк, Минобрнауки и ЦТЛ подписали соглашение о сотрудничестве
Газпромбанк, Минобрнауки и ЦТЛ подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.06.2025
Газпромбанк, Минобрнауки и ЦТЛ подписали соглашение о сотрудничестве
На полях ПМЭФ-2025 министерство науки и высшего образования России, Газпромбанк и "Центр технологического лидерства" закрепили свои намерения о стратегическом... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:41:00+03:00
2025-06-20T18:41:00+03:00
2025-06-20T18:41:00+03:00
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
газпромбанк
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На полях ПМЭФ-2025 министерство науки и высшего образования России, Газпромбанк и "Центр технологического лидерства" закрепили свои намерения о стратегическом сотрудничестве подписанием соответствующего соглашения, сообщает пресс-служба банка. Основная цель документа – разработка предложений по совершенствованию системы мер, направленных на достижение технологического лидерства России, в том числе в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", проекта "Передовые инженерные школы" и федерального проекта "Технологии" ("Платформа университетского технологического предпринимательства"). Газпромбанк в роли стратегического партнера программы будет содействовать развитию проектов ранних стадий университетов, имеющих научный и технологический потенциал, и поддерживать проекты университетов-участников программы. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что соглашение позволяет объединить научно-образовательный потенциал университетов, инвестиционную инфраструктуру и опыт развития высокотехнологичных отраслей Газпромбанка и экспертизу "Центра технологического лидерства" для создания необходимой связи между лабораторной разработкой и промышленным внедрением. "Стратегические технологические проекты наших ведущих университетов получат дополнительную серьезную комплексную поддержку на всех этапах – от идеи до серийного производства", — приводит пресс-служба Газпромбанка слова министра. Он указал, что это необходимо для достижения целей технологического лидерства России. "Сейчас перед нашей страной стоят большие вызовы, связанные с технологическим предпринимательством. Мы нацелены найти такой формат взаимодействия, в котором государство, бизнес и университеты смогут понимать друг друга, объединиться и выработать общий подход по запуску, финансированию и развитию совместных проектов", — подчеркнул заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в университетах России люди технически подкованы, имеют видение того, как технологии и наука могут улучшить качество жизни. У них много инновационных проектов. Генеральный директор "Центра технологического лидерства" Ирина Жукова отметила, что в условиях ускорения научно-технического развития, перед институтами открываются огромные возможности по внедрению своих разработок в реальный сектор. "Программа "Приоритет-2030" фокусирует университеты на стратегических технологических проектах для достижения лидерства. А наше партнерство с Минобрнауки России и Газпромбанком создает ключевые условия: мы вместе отрабатываем механизмы, чтобы довести перспективные научные результаты из университетских лабораторий до стадии готовых, востребованных экономикой решений максимально быстро", — приводит пресс-служба банка слова Жуковой. Она указала, что цель центра — кооперация команд университетов и привлечение инвестиций в наукоемкие проекты на ранних стадиях для роста высокотехнологичного сектора. Основными задачами соглашения стали содействие организации экспертной деятельности по оценке научных и научно-технических проектов, а также инновационных проектов со стороны индустрии; продвижение и позиционирование технологического лидерства в качестве приоритетного направления развития образовательных организаций; разработка предложений по созданию и развитию новых и совершенствованию действующих инструментов финансирования научных, а также инновационных проектов; разработка предложений по совершенствованию и повышению эффективности использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных с участием вузов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), газпромбанк, пмэф
Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Газпромбанк, ПМЭФ
Газпромбанк, Минобрнауки и ЦТЛ подписали соглашение о сотрудничестве
Газпромбанк, Минобрнауки и ЦТЛ договорились о партнерстве на полях ПМЭФ-2025
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На полях ПМЭФ-2025 министерство науки и высшего образования России, Газпромбанк и "Центр технологического лидерства" закрепили свои намерения о стратегическом сотрудничестве подписанием соответствующего соглашения, сообщает пресс-служба банка.
Основная цель документа – разработка предложений по совершенствованию системы мер, направленных на достижение технологического лидерства России, в том числе в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", проекта "Передовые инженерные школы" и федерального проекта "Технологии" ("Платформа университетского технологического предпринимательства").
Газпромбанк в роли стратегического партнера программы будет содействовать развитию проектов ранних стадий университетов, имеющих научный и технологический потенциал, и поддерживать проекты университетов-участников программы.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что соглашение позволяет объединить научно-образовательный потенциал университетов, инвестиционную инфраструктуру и опыт развития высокотехнологичных отраслей Газпромбанка и экспертизу "Центра технологического лидерства" для создания необходимой связи между лабораторной разработкой и промышленным внедрением.
"Стратегические технологические проекты наших ведущих университетов получат дополнительную серьезную комплексную поддержку на всех этапах – от идеи до серийного производства", — приводит пресс-служба Газпромбанка слова министра.
Он указал, что это необходимо для достижения целей технологического лидерства России.
"Сейчас перед нашей страной стоят большие вызовы, связанные с технологическим предпринимательством. Мы нацелены найти такой формат взаимодействия, в котором государство, бизнес и университеты смогут понимать друг друга, объединиться и выработать общий подход по запуску, финансированию и развитию совместных проектов", — подчеркнул заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в университетах России люди технически подкованы, имеют видение того, как технологии и наука могут улучшить качество жизни. У них много инновационных проектов.
Генеральный директор "Центра технологического лидерства" Ирина Жукова отметила, что в условиях ускорения научно-технического развития, перед институтами открываются огромные возможности по внедрению своих разработок в реальный сектор.
"Программа "Приоритет-2030" фокусирует университеты на стратегических технологических проектах для достижения лидерства. А наше партнерство с Минобрнауки России и Газпромбанком создает ключевые условия: мы вместе отрабатываем механизмы, чтобы довести перспективные научные результаты из университетских лабораторий до стадии готовых, востребованных экономикой решений максимально быстро", — приводит пресс-служба банка слова Жуковой.
Она указала, что цель центра — кооперация команд университетов и привлечение инвестиций в наукоемкие проекты на ранних стадиях для роста высокотехнологичного сектора.
Основными задачами соглашения стали содействие организации экспертной деятельности по оценке научных и научно-технических проектов, а также инновационных проектов со стороны индустрии; продвижение и позиционирование технологического лидерства в качестве приоритетного направления развития образовательных организаций; разработка предложений по созданию и развитию новых и совершенствованию действующих инструментов финансирования научных, а также инновационных проектов; разработка предложений по совершенствованию и повышению эффективности использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных с участием вузов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.