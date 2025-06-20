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Собянин оценил возможность возвращения иностранных инвесторов в Москву
Собянин оценил возможность возвращения иностранных инвесторов в Москву - РИА Новости, 20.06.2025
Собянин оценил возможность возвращения иностранных инвесторов в Москву
Сигналов от иностранного бизнеса о возвращении в Москву пока нет, но идет "пробивка" возможностей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:04:00+03:00
2025-06-20T21:04:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Сигналов от иностранного бизнеса о возвращении в Москву пока нет, но идет "пробивка" возможностей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Пока нет, но пока "пробивка" (возможностей - ред.) идет, в большей степени каких-то предложений. Пока другого я не слышал", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, поступают ли какие-то сигналы от иностранных инвесторов, ушедших из Москвы, по поводу их возвращения. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, москва, сергей собянин
ПМЭФ-2025, Экономика, Москва, Сергей Собянин
Собянин оценил возможность возвращения иностранных инвесторов в Москву
Собянин: сигналов от иностранных инвесторов о возвращении в Москву пока нет