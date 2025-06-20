https://ria.ru/20250620/slyusar-2024369233.html

Ростовская область заключила на ПМЭФ-2025 соглашения на 210 млрд руб

Ростовская область заключила на ПМЭФ-2025 соглашения на 210 млрд руб - РИА Новости, 20.06.2025

Ростовская область заключила на ПМЭФ-2025 соглашения на 210 млрд руб

Ростовская область заключила на на Петербургском международном экономическом форуме 20 соглашений почти на 210 миллиардов рублей, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:56:00+03:00

2025-06-20T18:56:00+03:00

2025-06-20T18:56:00+03:00

ростовская область

ростовская область

юрий слюсарь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн - РИА Новости. Ростовская область заключила на на Петербургском международном экономическом форуме 20 соглашений почти на 210 миллиардов рублей, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. В 2024 году на ПМЭФ Ростовская область заключила соглашений на общую сумму инвестиций 114,5 миллиарда рублей. "За два дня подписано 20 соглашений почти на 210 миллиардов рублей. Это рекордная цифра. И она показывает, что, несмотря на непростое время, инвестор в Ростовскую область идет, вкладывает средства, создает рабочие места, укрепляет нашу экономику", - сказал он журналистам, подчеркнув, что регион востребован и ему есть что предложить. Одним из наиболее масштабных проектов, по мнению Слюсаря, станет строительство производственного комплекса по глубокой переработке кукурузы в Азове с инвестициями почти в 35 миллиардов рублей. На нем будет перерабатываться 1,25 тысячи тонн зерна в сутки, создадут порядка 800 рабочих мест. МТС планирует вложить в развитие инфраструктуры связи и цифровых сервисов в Ростовской области 6 миллиардов рублей, "Петерпайп" - построить завод по производству напорных полиэтиленовых труб и фитингов. В Аксайском районе создадут индустриальный парк с общим объёмом инвестиций в 22 миллиарда рублей. В Батайске появится производство по экологичной переработке отходов электроники. В числе приоритетных соглашений глава региона отметил сотрудничество с госкорпорацией "Росатом". Компания направит более 3 миллиардов рублей в обновление социальных объектов, общественных пространств, инженерной инфраструктуры в Волгодонске. Кроме того, еще одно соглашение предполагает расширение производства турбин и генераторов на "Атоммаше". В Аксайском районе будет реализован проект комплексного развития территории – возле ТРК "Мега" будут построены многоквартирные дома и социальные объекты: школа, два детских сада, пожарное депо и станция скорой помощи. Объем инвестиций - более 60 миллиардов рублей. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/slyusar-2023416240.html

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ростовская область, юрий слюсарь