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В Братиславе открыли бюсты советских полководцев, освобождавших Словакию

В Братиславе открыли бюсты советских полководцев, освобождавших Словакию - РИА Новости, 20.06.2025

В Братиславе открыли бюсты советских полководцев, освобождавших Словакию

Бюсты советских полководцев, командовавших освобождавшими Словакию фронтами, открыты в посольстве России в Братиславе, сообщил РИА Новости Виталий Житнюк. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T20:50:00+03:00

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2025-06-20T20:50:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 20 июн - РИА Новости. Бюсты советских полководцев, командовавших освобождавшими Словакию фронтами, открыты в посольстве России в Братиславе, сообщил РИА Новости Виталий Житнюк. "Двадцатого июня 2025 года в посольстве России в Братиславе с участием вице-спикера Национального совета (парламента) Словацкой Республики Тибора Гашпара состоялась церемония открытия бюстов Маршалов Советского Союза Ивана Конева, Родиона Малиновского и генерала армии Ивана Петрова, командовавших в 1944-1945 годах фронтами, освобождавшими территорию Словакии от фашистских оккупантов", - сообщил Житнюк. Он отметил, что "выступивший на церемонии Гашпар подчеркнул непреходящее значение подвига героев, сокрушивших фашизм, заявил о необходимости передавать будущим поколениям правду о цене Победы для миллионов людей". Скульптурные портреты военачальников, как отметил Гашпар, станут символом отваги и решимости военного поколения. "Посол России Игорь Братчиков в своем слове подчеркнул, что в России высоко ценят честное отношение нынешнего словацкого руководства, большинства словацкого народа к сохранению памяти о простых солдатах и полководцах Красной Армии, 80 лет назад принесших Европе освобождение от фашизма. В те годы на словацкой земле укрепилось уходящее корнями в прошлое братство наших народов, которое и поныне служит основой дружественных отношений России и Словакии", - проинформировал Житнюк. Он также добавил, что "скульптурные портреты выдающихся военачальников, оставивших яркий след в истории Словакии, изготовлены при спонсорской поддержке российских бизнесменов на Урале и установлены на пьедесталах из словацкого камня". "Они будут напоминать посетителям российской дипломатической миссии о непреходящем значении подвига советского народа", - заключил Житнюк.

https://ria.ru/20250619/pobeda-2023930972.html

https://ria.ru/20250620/struktura-2024401252.html

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в мире, россия, братислава, словакия, тибор гашпар, иван конев, вторая мировая война (1939-1945)