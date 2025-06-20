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В Братиславе открыли бюсты советских полководцев, освобождавших Словакию - РИА Новости, 20.06.2025
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20:50 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/slovakiya-2024407316.html
В Братиславе открыли бюсты советских полководцев, освобождавших Словакию
В Братиславе открыли бюсты советских полководцев, освобождавших Словакию - РИА Новости, 20.06.2025
В Братиславе открыли бюсты советских полководцев, освобождавших Словакию
Бюсты советских полководцев, командовавших освобождавшими Словакию фронтами, открыты в посольстве России в Братиславе, сообщил РИА Новости Виталий Житнюк. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:50:00+03:00
2025-06-20T20:50:00+03:00
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иван конев
вторая мировая война (1939-1945)
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БРАТИСЛАВА, 20 июн - РИА Новости. Бюсты советских полководцев, командовавших освобождавшими Словакию фронтами, открыты в посольстве России в Братиславе, сообщил РИА Новости Виталий Житнюк. "Двадцатого июня 2025 года в посольстве России в Братиславе с участием вице-спикера Национального совета (парламента) Словацкой Республики Тибора Гашпара состоялась церемония открытия бюстов Маршалов Советского Союза Ивана Конева, Родиона Малиновского и генерала армии Ивана Петрова, командовавших в 1944-1945 годах фронтами, освобождавшими территорию Словакии от фашистских оккупантов", - сообщил Житнюк. Он отметил, что "выступивший на церемонии Гашпар подчеркнул непреходящее значение подвига героев, сокрушивших фашизм, заявил о необходимости передавать будущим поколениям правду о цене Победы для миллионов людей". Скульптурные портреты военачальников, как отметил Гашпар, станут символом отваги и решимости военного поколения. "Посол России Игорь Братчиков в своем слове подчеркнул, что в России высоко ценят честное отношение нынешнего словацкого руководства, большинства словацкого народа к сохранению памяти о простых солдатах и полководцах Красной Армии, 80 лет назад принесших Европе освобождение от фашизма. В те годы на словацкой земле укрепилось уходящее корнями в прошлое братство наших народов, которое и поныне служит основой дружественных отношений России и Словакии", - проинформировал Житнюк. Он также добавил, что "скульптурные портреты выдающихся военачальников, оставивших яркий след в истории Словакии, изготовлены при спонсорской поддержке российских бизнесменов на Урале и установлены на пьедесталах из словацкого камня". "Они будут напоминать посетителям российской дипломатической миссии о непреходящем значении подвига советского народа", - заключил Житнюк.
https://ria.ru/20250619/pobeda-2023930972.html
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в мире, россия, братислава, словакия, тибор гашпар, иван конев, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Россия, Братислава, Словакия, Тибор Гашпар, Иван Конев, Вторая мировая война (1939-1945)
В Братиславе открыли бюсты советских полководцев, освобождавших Словакию

В посольстве в Словакии открыли бюсты освобождавших страну советских полководцев

© Фото : Посольство России в Братиславе/TelegramБюсты советских полководцев, командовавших освобождавшими Словакию фронтами, открыты в посольстве России в Братиславе
Бюсты советских полководцев, командовавших освобождавшими Словакию фронтами, открыты в посольстве России в Братиславе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Посольство России в Братиславе/Telegram
Бюсты советских полководцев, командовавших освобождавшими Словакию фронтами, открыты в посольстве России в Братиславе
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БРАТИСЛАВА, 20 июн - РИА Новости. Бюсты советских полководцев, командовавших освобождавшими Словакию фронтами, открыты в посольстве России в Братиславе, сообщил РИА Новости Виталий Житнюк.
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"Двадцатого июня 2025 года в посольстве России в Братиславе с участием вице-спикера Национального совета (парламента) Словацкой Республики Тибора Гашпара состоялась церемония открытия бюстов Маршалов Советского Союза Ивана Конева, Родиона Малиновского и генерала армии Ивана Петрова, командовавших в 1944-1945 годах фронтами, освобождавшими территорию Словакии от фашистских оккупантов", - сообщил Житнюк.
Он отметил, что "выступивший на церемонии Гашпар подчеркнул непреходящее значение подвига героев, сокрушивших фашизм, заявил о необходимости передавать будущим поколениям правду о цене Победы для миллионов людей". Скульптурные портреты военачальников, как отметил Гашпар, станут символом отваги и решимости военного поколения.
"Посол России Игорь Братчиков в своем слове подчеркнул, что в России высоко ценят честное отношение нынешнего словацкого руководства, большинства словацкого народа к сохранению памяти о простых солдатах и полководцах Красной Армии, 80 лет назад принесших Европе освобождение от фашизма. В те годы на словацкой земле укрепилось уходящее корнями в прошлое братство наших народов, которое и поныне служит основой дружественных отношений России и Словакии", - проинформировал Житнюк.
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Он также добавил, что "скульптурные портреты выдающихся военачальников, оставивших яркий след в истории Словакии, изготовлены при спонсорской поддержке российских бизнесменов на Урале и установлены на пьедесталах из словацкого камня".
"Они будут напоминать посетителям российской дипломатической миссии о непреходящем значении подвига советского народа", - заключил Житнюк.
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