В Братиславе открыли бюсты советских полководцев, освобождавших Словакию
В посольстве в Словакии открыли бюсты освобождавших страну советских полководцев
© Фото : Посольство России в Братиславе/TelegramБюсты советских полководцев, командовавших освобождавшими Словакию фронтами, открыты в посольстве России в Братиславе
Бюсты советских полководцев, командовавших освобождавшими Словакию фронтами, открыты в посольстве России в Братиславе
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БРАТИСЛАВА, 20 июн - РИА Новости. Бюсты советских полководцев, командовавших освобождавшими Словакию фронтами, открыты в посольстве России в Братиславе, сообщил РИА Новости Виталий Житнюк.
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"Двадцатого июня 2025 года в посольстве России в Братиславе с участием вице-спикера Национального совета (парламента) Словацкой Республики Тибора Гашпара состоялась церемония открытия бюстов Маршалов Советского Союза Ивана Конева, Родиона Малиновского и генерала армии Ивана Петрова, командовавших в 1944-1945 годах фронтами, освобождавшими территорию Словакии от фашистских оккупантов", - сообщил Житнюк.
Он отметил, что "выступивший на церемонии Гашпар подчеркнул непреходящее значение подвига героев, сокрушивших фашизм, заявил о необходимости передавать будущим поколениям правду о цене Победы для миллионов людей". Скульптурные портреты военачальников, как отметил Гашпар, станут символом отваги и решимости военного поколения.
"Посол России Игорь Братчиков в своем слове подчеркнул, что в России высоко ценят честное отношение нынешнего словацкого руководства, большинства словацкого народа к сохранению памяти о простых солдатах и полководцах Красной Армии, 80 лет назад принесших Европе освобождение от фашизма. В те годы на словацкой земле укрепилось уходящее корнями в прошлое братство наших народов, которое и поныне служит основой дружественных отношений России и Словакии", - проинформировал Житнюк.
"Они будут напоминать посетителям российской дипломатической миссии о непреходящем значении подвига советского народа", - заключил Житнюк.