Представитель армянской диаспоры: арест Карапетяна отпугнет инвесторов
Григорян: арест Карапетяна отпугнет от Армении многих инвесторов
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Арест в Ереване предпринимателя, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна отпугнет от Армении многих инвесторов, считает председатель Форума армянских союзов Европы и армянской диаспоры Словакии Ашот Григорян.
"Это станет для них (инвесторов - ред.) плохим сигналом со стороны властей Армении", - заявил Григорян агентству Sputnik Армения. В частности, он заявил, что сам намерен до конца этого месяца закрыть свое предприятие в республике по производству композитной арматуры.
Григорян напомнил, что Карапетян сделал много для страны, в том числе для энергетической системы, а "Электросети Армении" поставил "на ноги".
"Нельзя забывать и о его помощи Нагорному Карабаху, Армянской церкви. А нападки на людей, стоящих рядом с этой Церковью, — не что иное, как предательство. Если Пашинян арестовал Карапетяна за якобы призывы к захвату власти, то возникает вопрос: как он сам пришел к власти в 2018 году? Карапетян, в отличие от Пашиняна, никогда в столь хамской форме не говорил о смене власти. Никаких прав обвинять бизнесмена у Пашиняна нет", - отметил Григорян.
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская