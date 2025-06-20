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Представитель армянской диаспоры: арест Карапетяна отпугнет инвесторов - РИА Новости, 20.06.2025
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20:27 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/slovakija-2024401470.html
Представитель армянской диаспоры: арест Карапетяна отпугнет инвесторов
Представитель армянской диаспоры: арест Карапетяна отпугнет инвесторов - РИА Новости, 20.06.2025
Представитель армянской диаспоры: арест Карапетяна отпугнет инвесторов
Арест в Ереване предпринимателя, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна отпугнет от Армении многих инвесторов, считает председатель Форума армянских союзов Европы... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:27:00+03:00
2025-06-20T20:27:00+03:00
армения
ереван
европа
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
sputnik армения
электросети армении
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Арест в Ереване предпринимателя, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна отпугнет от Армении многих инвесторов, считает председатель Форума армянских союзов Европы и армянской диаспоры Словакии Ашот Григорян. "Это станет для них (инвесторов - ред.) плохим сигналом со стороны властей Армении", - заявил Григорян агентству Sputnik Армения. В частности, он заявил, что сам намерен до конца этого месяца закрыть свое предприятие в республике по производству композитной арматуры. Григорян напомнил, что Карапетян сделал много для страны, в том числе для энергетической системы, а "Электросети Армении" поставил "на ноги". "Нельзя забывать и о его помощи Нагорному Карабаху, Армянской церкви. А нападки на людей, стоящих рядом с этой Церковью, — не что иное, как предательство. Если Пашинян арестовал Карапетяна за якобы призывы к захвату власти, то возникает вопрос: как он сам пришел к власти в 2018 году? Карапетян, в отличие от Пашиняна, никогда в столь хамской форме не говорил о смене власти. Никаких прав обвинять бизнесмена у Пашиняна нет", - отметил Григорян. Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024400154.html
https://ria.ru/20250620/ekspert-2024240196.html
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армения, ереван, европа, самвел карапетян, никол пашинян, ташир , sputnik армения, электросети армении, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Ереван, Европа, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир , Sputnik Армения, Электросети Армении, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Представитель армянской диаспоры: арест Карапетяна отпугнет инвесторов

Григорян: арест Карапетяна отпугнет от Армении многих инвесторов

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Арест в Ереване предпринимателя, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна отпугнет от Армении многих инвесторов, считает председатель Форума армянских союзов Европы и армянской диаспоры Словакии Ашот Григорян.
"Это станет для них (инвесторов - ред.) плохим сигналом со стороны властей Армении", - заявил Григорян агентству Sputnik Армения. В частности, он заявил, что сам намерен до конца этого месяца закрыть свое предприятие в республике по производству композитной арматуры.
Самвел Карапетян с женой Этери - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Экс-омбудсмен Армении назвала арест Карапетяна правовым беспределом
Вчера, 20:22
Григорян напомнил, что Карапетян сделал много для страны, в том числе для энергетической системы, а "Электросети Армении" поставил "на ноги".
"Нельзя забывать и о его помощи Нагорному Карабаху, Армянской церкви. А нападки на людей, стоящих рядом с этой Церковью, — не что иное, как предательство. Если Пашинян арестовал Карапетяна за якобы призывы к захвату власти, то возникает вопрос: как он сам пришел к власти в 2018 году? Карапетян, в отличие от Пашиняна, никогда в столь хамской форме не говорил о смене власти. Никаких прав обвинять бизнесмена у Пашиняна нет", - отметил Григорян.
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Эксперт объяснил нападки Пашиняна на церковь и Карапетяна выборами
Вчера, 14:57
 
АрменияЕреванЕвропаСамвел КарапетянНикол ПашинянТаширSputnik АрменияЭлектросети АрменииПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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