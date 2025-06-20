https://ria.ru/20250620/siluanov-2024199247.html

Силуанов разъяснил стереотип о госучастии в ключевых компаниях

Силуанов разъяснил стереотип о госучастии в ключевых компаниях - РИА Новости, 20.06.2025

Силуанов разъяснил стереотип о госучастии в ключевых компаниях

Необходимость иметь госучастие 50% плюс акция в ключевых компаниях в России - это стереотип, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам в кулуарах... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:10:00+03:00

2025-06-20T13:10:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Необходимость иметь госучастие 50% плюс акция в ключевых компаниях в России - это стереотип, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам в кулуарах ПМЭФ. "Действительно, у нас стереотип такой, что для ключевых компаний 50% плюс один. Справедливо Андрей Леонидович (Андрей Костин, глава ВТБ - ред.) подметил, что можно и более активно продавать, сохраняя контроль за такими компаниями уже на корпоративном уровне", - сказал Силуанов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/kompanii-2024137480.html

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экономика, россия, антон силуанов