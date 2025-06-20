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Силуанов разъяснил стереотип о госучастии в ключевых компаниях - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:10 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/siluanov-2024199247.html
Силуанов разъяснил стереотип о госучастии в ключевых компаниях
Силуанов разъяснил стереотип о госучастии в ключевых компаниях - РИА Новости, 20.06.2025
Силуанов разъяснил стереотип о госучастии в ключевых компаниях
Необходимость иметь госучастие 50% плюс акция в ключевых компаниях в России - это стереотип, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам в кулуарах... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:10:00+03:00
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экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Необходимость иметь госучастие 50% плюс акция в ключевых компаниях в России - это стереотип, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам в кулуарах ПМЭФ. "Действительно, у нас стереотип такой, что для ключевых компаний 50% плюс один. Справедливо Андрей Леонидович (Андрей Костин, глава ВТБ - ред.) подметил, что можно и более активно продавать, сохраняя контроль за такими компаниями уже на корпоративном уровне", - сказал Силуанов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, антон силуанов
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов разъяснил стереотип о госучастии в ключевых компаниях

Силуанов: необходимость иметь госучастие 50% в компаниях это стереотип

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов на ПМЭФ-2025
Антон Силуанов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Антон Силуанов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Необходимость иметь госучастие 50% плюс акция в ключевых компаниях в России - это стереотип, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"Действительно, у нас стереотип такой, что для ключевых компаний 50% плюс один. Справедливо Андрей Леонидович (Андрей Костин, глава ВТБ - ред.) подметил, что можно и более активно продавать, сохраняя контроль за такими компаниями уже на корпоративном уровне", - сказал Силуанов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Антон Силуанов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
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