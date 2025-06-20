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Силуанов положительно оценил поездку на Lada Iskra

Силуанов положительно оценил поездку на Lada Iskra - РИА Новости, 20.06.2025

Силуанов положительно оценил поездку на Lada Iskra

Министр финансов России Антон Силуанов позитивно оценил поездку на новой модели компании Lada Iskra, по его словам, "цена-качество - то, что надо". РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:05:00+03:00

2025-06-20T13:05:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов позитивно оценил поездку на новой модели компании Lada Iskra, по его словам, "цена-качество - то, что надо". Ранее в пятницу Силуанов и глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов уехали с делового завтрака Сбербанка, который проходил в отеле Airportcity Plaza, на площадку ПМЭФ на Lada Iskra цвета "Табаско" (теплый оттенок красного). "Понравилось, да. Здорово. Главное, что это недорогой автомобиль, Соколов (Максим Соколов, глава "АвтоВАЗа" - ред.) сказал, что будет миллион двести (рублей - ред). Для такой машины это очень хорошо. Главное, чтобы ценовые составляющие совпадали с качеством автомобиля. Мне кажется, здесь цена-качество - то, что надо", - рассказал журналистам Силуанов в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос о впечатлениях от поездки на Lada Iskra. Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения "АвтоВАЗа". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/avtovaz-2024072659.html

https://ria.ru/20250619/manturov-2023896133.html

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Силуанов осматривает новую модель "АвтоВАЗа" Lada Iskra Силуанов вместе с главой "АвтоВАЗа" поехал на площадку ПМЭФ на новой модели компании Lada Iskra, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-20T13:05 true PT0M23S

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