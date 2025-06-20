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Шувалов: высокие ставки не остановят предпринимательскую активность - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:53 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/shuvalov-2024367750.html
Шувалов: высокие ставки не остановят предпринимательскую активность
Шувалов: высокие ставки не остановят предпринимательскую активность - РИА Новости, 20.06.2025
Шувалов: высокие ставки не остановят предпринимательскую активность
Российский бизнес не остановить, несмотря ни на какие ключевые ставки, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе сессии "Россия в топ-4: как создать... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:53:00+03:00
2025-06-20T18:53:00+03:00
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игорь шувалов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский бизнес не остановить, несмотря ни на какие ключевые ставки, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе сессии "Россия в топ-4: как создать экономику роста через баланс спроса и предложения" в рамках ПМЭФ. "Бизнес не остановить, несмотря ни на какие ставки. Я, как и многие, помню времена, когда инфляция и банковские ставки были значительно выше, чем сегодня. Но предприниматели всегда находят свою дорогу", — подчеркнул Шувалов. Пауза с запуском новых инвестиционных проектов, по его оценке, не будет длительной. "Без базовой инфраструктуры никуда нам не продвинуться, потому что наша страна огромная, территория огромная, логистика требует больших инвестиций. Это не только комфорт людей, это и движение товаров, и базовая инфраструктура безопасности, новые технологии", — сообщил Шувалов. Он добавил, что механизм "Фабрики совместного финансирования" временно работает не в полном объеме, но ВЭБ.РФ готов вернуться к 20 подготовленным проектам после стабилизации ключевой ставки. При этом Шувалов уточнил, что приоритет будет отдан проектам, требующим меньших объемов субсидирования. "Мы ожидаем возобновления кредитной активности. Сейчас предоставляем поручительства через “Сбер”, ВТБ, Газпромбанк, а также формируем платформу для синдицированного финансирования с 40 региональными банками", - отметил председатель ВЭБ.РФ. ВЭБ.РФ также рассматривает возможность автоматического подключения региональных банков к синдицированным кредитам. Шувалов признал, что процесс идет непросто, но оценил его развитие как позитивное. Пять ключевых направлений группы до 2030 года – крупные инвестпроекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательства. В партнерстве с государством и бизнесом до 2030 года госкорпорация поддержит проекты объемом больше 30 триллионов рублей, включая 15 триллионов – с участием ВЭБ.РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/shuvalov-2024279831.html
https://ria.ru/20250619/shuvalov-2024036736.html
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вэб.рф (вэб), игорь шувалов
ПМЭФ-2025, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Игорь Шувалов
Шувалов: высокие ставки не остановят предпринимательскую активность

Шувалов: высокая ставка не остановит российский бизнес

© Фото предоставлено пресс-службой ВЭБ.РФ Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВЭБ.РФ
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский бизнес не остановить, несмотря ни на какие ключевые ставки, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе сессии "Россия в топ-4: как создать экономику роста через баланс спроса и предложения" в рамках ПМЭФ.
"Бизнес не остановить, несмотря ни на какие ставки. Я, как и многие, помню времена, когда инфляция и банковские ставки были значительно выше, чем сегодня. Но предприниматели всегда находят свою дорогу", — подчеркнул Шувалов.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Шувалов: в синдикаты для поддержки проектов могут войти десятки банков
Вчера, 16:16
Пауза с запуском новых инвестиционных проектов, по его оценке, не будет длительной.
"Без базовой инфраструктуры никуда нам не продвинуться, потому что наша страна огромная, территория огромная, логистика требует больших инвестиций. Это не только комфорт людей, это и движение товаров, и базовая инфраструктура безопасности, новые технологии", — сообщил Шувалов.
Он добавил, что механизм "Фабрики совместного финансирования" временно работает не в полном объеме, но ВЭБ.РФ готов вернуться к 20 подготовленным проектам после стабилизации ключевой ставки. При этом Шувалов уточнил, что приоритет будет отдан проектам, требующим меньших объемов субсидирования.
"Мы ожидаем возобновления кредитной активности. Сейчас предоставляем поручительства через “Сбер”, ВТБ, Газпромбанк, а также формируем платформу для синдицированного финансирования с 40 региональными банками", - отметил председатель ВЭБ.РФ.
ВЭБ.РФ также рассматривает возможность автоматического подключения региональных банков к синдицированным кредитам. Шувалов признал, что процесс идет непросто, но оценил его развитие как позитивное.
Пять ключевых направлений группы до 2030 года – крупные инвестпроекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательства. В партнерстве с государством и бизнесом до 2030 года госкорпорация поддержит проекты объемом больше 30 триллионов рублей, включая 15 триллионов – с участием ВЭБ.РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Шувалов: ВЭБ.РФ может помочь создать в России новую архитектурную школу
19 июня, 19:51
 
ПМЭФ-2025ВЭБ.РФ (ВЭБ)Игорь Шувалов
 
 
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