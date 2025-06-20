Рейтинг@Mail.ru
Шувалов: в синдикаты для поддержки проектов могут войти десятки банков - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
16:16 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/shuvalov-2024279831.html
Шувалов: в синдикаты для поддержки проектов могут войти десятки банков
Шувалов: в синдикаты для поддержки проектов могут войти десятки банков - РИА Новости, 20.06.2025
Шувалов: в синдикаты для поддержки проектов могут войти десятки банков
Построение синдикатов с несколькими десятками банков является одной из амбиций группы ВЭБ.РФ и организаций развития, сообщил председатель Игорь Шувалов на... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:16:00+03:00
2025-06-20T16:16:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
игорь шувалов
сбер
газпромбанк
вероника никишина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024271606_0:36:852:515_1920x0_80_0_0_36ef92a028ca5d74aefcf028967481e8.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Построение синдикатов с несколькими десятками банков является одной из амбиций группы ВЭБ.РФ и организаций развития, сообщил председатель Игорь Шувалов на сессии "Созвучие роста" в рамках ПМЭФ-2025. Сама сессия стартовала с выступления хора. Как отметил Шувалов, эфективное взаимодействие в рамках поддержки крупнейших проектов подобно созвучию в музыке. "Вообще в нашей амбиции синдикаты строить с несколькими десятками банков. Это созвучие - порядка 40 банков. Для нас это тяжелая задача. Впереди новые синдикаты с новыми банками", – сказал Шувалов. Крупнейшие проекты в рамах “Фабрики проектного финансирования” невозможны без коммерческих банков, подчеркнул глава ВЭБ.РФ. "Мы за последние годы отстроили свою модель, нигде не толкаемся, не мешаем друг другу. Наши крупнейшие партнеры – это “Сбер”, ВТБ, Газпромбанк, ПСБ. Вообще в нашей амбиции синдикаты строить с несколькими десятками банков", – сказал Шувалов. В свою очередь, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина добавила, что ни одна крупная компания не создает продукт только собственными силами. Она сотрудничает с компаниями среднего и малого бизнеса. "У нас по статистике 90% объема экспорта дают крупные компании, но по количеству крупных компаний - 10%, а 90% – это компании сегмента МСП. Поэтому если мы будем вычленять поддержку кому-то одному, то не будет того самого созвучия. А созвучие у меня в ассоциации родилось с оркестром. В оркестре все приходят абсолютно с разными инструментами, но с одной партитурой. Например, у литавры или у треугольника может быть самая последняя партия. Они могут ждать все произведение, чтобы сыграть, но если они вовремя не сыграют свою партию, то не будет этой самой законченности", – добавила Никишина. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/shuvalov-2024036736.html
https://ria.ru/20250619/shuvalov-2023916964.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024271606_0:0:848:636_1920x0_80_0_0_c68c47bb122a3637162871e3e727971f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, игорь шувалов, сбер, газпромбанк, вероника никишина
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Игорь Шувалов, Сбер, Газпромбанк, Вероника Никишина
Шувалов: в синдикаты для поддержки проектов могут войти десятки банков

Шувалов: построение синдикатов для поддержки проектов – одна из амбиций ВЭБ.РФ

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Построение синдикатов с несколькими десятками банков является одной из амбиций группы ВЭБ.РФ и организаций развития, сообщил председатель Игорь Шувалов на сессии "Созвучие роста" в рамках ПМЭФ-2025.
Сама сессия стартовала с выступления хора. Как отметил Шувалов, эфективное взаимодействие в рамках поддержки крупнейших проектов подобно созвучию в музыке.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Шувалов: ВЭБ.РФ может помочь создать в России новую архитектурную школу
19 июня, 19:51
"Вообще в нашей амбиции синдикаты строить с несколькими десятками банков. Это созвучие - порядка 40 банков. Для нас это тяжелая задача. Впереди новые синдикаты с новыми банками", – сказал Шувалов.
Крупнейшие проекты в рамах “Фабрики проектного финансирования” невозможны без коммерческих банков, подчеркнул глава ВЭБ.РФ.
"Мы за последние годы отстроили свою модель, нигде не толкаемся, не мешаем друг другу. Наши крупнейшие партнеры – это “Сбер”, ВТБ, Газпромбанк, ПСБ. Вообще в нашей амбиции синдикаты строить с несколькими десятками банков", – сказал Шувалов.
В свою очередь, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина добавила, что ни одна крупная компания не создает продукт только собственными силами. Она сотрудничает с компаниями среднего и малого бизнеса.
"У нас по статистике 90% объема экспорта дают крупные компании, но по количеству крупных компаний - 10%, а 90% – это компании сегмента МСП. Поэтому если мы будем вычленять поддержку кому-то одному, то не будет того самого созвучия. А созвучие у меня в ассоциации родилось с оркестром. В оркестре все приходят абсолютно с разными инструментами, но с одной партитурой. Например, у литавры или у треугольника может быть самая последняя партия. Они могут ждать все произведение, чтобы сыграть, но если они вовремя не сыграют свою партию, то не будет этой самой законченности", – добавила Никишина.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Шувалов: без сырьевых товаров России не будет глобального развития
19 июня, 14:41
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияИгорь ШуваловСберГазпромбанкВероника Никишина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала