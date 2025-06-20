https://ria.ru/20250620/shuvalov-2024279831.html

Шувалов: в синдикаты для поддержки проектов могут войти десятки банков

Шувалов: в синдикаты для поддержки проектов могут войти десятки банков - РИА Новости, 20.06.2025

Шувалов: в синдикаты для поддержки проектов могут войти десятки банков

Построение синдикатов с несколькими десятками банков является одной из амбиций группы ВЭБ.РФ и организаций развития, сообщил председатель Игорь Шувалов на... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:16:00+03:00

2025-06-20T16:16:00+03:00

2025-06-20T16:16:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Построение синдикатов с несколькими десятками банков является одной из амбиций группы ВЭБ.РФ и организаций развития, сообщил председатель Игорь Шувалов на сессии "Созвучие роста" в рамках ПМЭФ-2025. Сама сессия стартовала с выступления хора. Как отметил Шувалов, эфективное взаимодействие в рамках поддержки крупнейших проектов подобно созвучию в музыке. "Вообще в нашей амбиции синдикаты строить с несколькими десятками банков. Это созвучие - порядка 40 банков. Для нас это тяжелая задача. Впереди новые синдикаты с новыми банками", – сказал Шувалов. Крупнейшие проекты в рамах “Фабрики проектного финансирования” невозможны без коммерческих банков, подчеркнул глава ВЭБ.РФ. "Мы за последние годы отстроили свою модель, нигде не толкаемся, не мешаем друг другу. Наши крупнейшие партнеры – это “Сбер”, ВТБ, Газпромбанк, ПСБ. Вообще в нашей амбиции синдикаты строить с несколькими десятками банков", – сказал Шувалов. В свою очередь, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина добавила, что ни одна крупная компания не создает продукт только собственными силами. Она сотрудничает с компаниями среднего и малого бизнеса. "У нас по статистике 90% объема экспорта дают крупные компании, но по количеству крупных компаний - 10%, а 90% – это компании сегмента МСП. Поэтому если мы будем вычленять поддержку кому-то одному, то не будет того самого созвучия. А созвучие у меня в ассоциации родилось с оркестром. В оркестре все приходят абсолютно с разными инструментами, но с одной партитурой. Например, у литавры или у треугольника может быть самая последняя партия. Они могут ждать все произведение, чтобы сыграть, но если они вовремя не сыграют свою партию, то не будет этой самой законченности", – добавила Никишина. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/shuvalov-2024036736.html

https://ria.ru/20250619/shuvalov-2023916964.html

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экономика, россия, игорь шувалов, сбер, газпромбанк, вероника никишина