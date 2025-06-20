https://ria.ru/20250620/shuvalov-2024213768.html

Шувалов: сегодняшнее поколение предпринимателей меняет мир вокруг себя

Шувалов: сегодняшнее поколение предпринимателей меняет мир вокруг себя - РИА Новости, 20.06.2025

Шувалов: сегодняшнее поколение предпринимателей меняет мир вокруг себя

Нынешнее поколение предпринимателей изменяет мир вокруг себя, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на сессии "Созвучие роста" в рамках ПМЭФ-2025. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:50:00+03:00

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2025-06-20T13:50:00+03:00

вэб.рф (вэб)

россия

игорь шувалов

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Нынешнее поколение предпринимателей изменяет мир вокруг себя, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на сессии "Созвучие роста" в рамках ПМЭФ-2025. Шувалов привел в пример регату, которую не выиграть в одиночку, а объединившись с другими участниками, можно победить. Координация, о которой много говорит ВЭБ, подтверждена президентом РФ: недавно была создана группа при совете по нацпроектам. "Сегодня амбиция предпринимателей – зарабатывать деньги не только для того, чтобы положить их в карман, а для того, чтобы изменить мир вокруг себя. Малые и средние предприниматели - герои. Сегодняшнее поколение предпринимателей меняет мир вокруг себя, свой муниципалитет, свои коллективы. Эта амбиция позволяет менять страну", – сказал Шувалов. Он отметил, что путь МСП начинается с маленького стартапа и потом уже переходит в бизнес, где есть 100 человек. Сейчас это самый возможный путь развития бизнеса, когда рынок очень быстро меняется, а технологии развиваются. По его словам, предпринимателям также важна адаптивность, чтобы уметь быстро подстраиваться под окружающую обстановку. Кроме того, Шувалов указал на то, что экспорт, МСП, технологии и "Сколтех" — это большая организация развития – начиная с микрофинансирования до крупных проектов. "Вместе мы - большая президентская организация. Спасибо Владимиру Владимировичу, что поддержал нас, чтобы мы через координацию обеспечили это созвучие. В своей работе наш коллектив опирается на поддержку Дмитрия Юрьевича Григоренко. Он председатель нашего набсовета и непосредственно руководит проектом по городскому электрическому транспорту. Это – большая повестка для городов и для изменения качества жизни", - заключил Шувалов. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина заключила, что есть крупные компании, есть крупнейшие экспортеры, а также есть средний и малый бизнес. И это все экосистема, которая звучит вместе. "Я воспринимаю нашу группу ВЭБ.РФ как действительно платформу, как оркестр, который решает важную задачу поддержки разных сегментов бизнеса, и играет роль единой оркестровой партии, важной для нашей экономики", – подчеркнула Никишина. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/shuvalov-2024036736.html

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