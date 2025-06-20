https://ria.ru/20250620/sevastopol-2024132026.html
Рейд в бухте Севастополя временно закрыли
Рейд в бухте Севастополя временно закрыли - РИА Новости, 20.06.2025
Рейд в бухте Севастополя временно закрыли
Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:46:00+03:00
2025-06-20T10:46:00+03:00
2025-06-20T10:58:00+03:00
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении. Причины не уточняются.
https://ria.ru/20250617/krym-1744531282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество
Рейд в бухте Севастополя временно закрыли
В бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта