Рейтинг@Mail.ru
Рейд в бухте Севастополя временно закрыли - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 20.06.2025 (обновлено: 10:58 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/sevastopol-2024132026.html
Рейд в бухте Севастополя временно закрыли
Рейд в бухте Севастополя временно закрыли - РИА Новости, 20.06.2025
Рейд в бухте Севастополя временно закрыли
Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:46:00+03:00
2025-06-20T10:58:00+03:00
севастополь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении. Причины не уточняются.
https://ria.ru/20250617/krym-1744531282.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, общество
Севастополь, Общество
Рейд в бухте Севастополя временно закрыли

В бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Причины не уточняются.
Девушка в маковом поле неподалеку от села Сирень в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Достопримечательности Крыма, которые нельзя пропустить. Гид для всей семьи
17 июня, 20:57
 
СевастопольОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала