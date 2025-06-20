https://ria.ru/20250620/sessii-2024389874.html

Питч-сессии прошли на тематической площадке "Территория инноваций"

Питч-сессии прошли на тематической площадке "Территория инноваций" - РИА Новости, 20.06.2025

Питч-сессии прошли на тематической площадке "Территория инноваций"

Первые дискуссии прошли на тематической площадке фонда "Росконгресс" "Территория инноваций", сообщает пресс-служба фонда "Сколково", выступившего ее партнером. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:46:00+03:00

2025-06-20T19:46:00+03:00

2025-06-20T19:46:00+03:00

сколково

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Первые дискуссии прошли на тематической площадке фонда "Росконгресс" "Территория инноваций", сообщает пресс-служба фонда "Сколково", выступившего ее партнером. В первой встрече приняли участие представители российского и иностранного бизнеса, международных общественных организаций. Они поговорили о важных аспектах технологического суверенитета, преодолении цифровой разобщенности и важности кооперации. Сессия "Технологии будущего: беспилотные решения для управления национальными парками", состоялась при поддержке национального парка "Ладожские шхеры". На ней обсуждали, как объединить новые беспилотные технологии и охрану природы. Своим опытом использования беспилотников поделилась директор ФГБУ национальный парк "Ладожские шхеры" Елена Кутукова. На сессии также выступили заместитель директора компании "Русдронопорт" (резидент "Сколково") Мария Валеева, которая разрабатывает цифровые системы, и генеральный директор ООО "Геоскан" Алексей Юрецкий. Питч-сессия "Венчур как драйвер новых рынков: экспертиза и инвестиции в действии" прошла при поддержке Московского инновационного кластера. Об успешном опыте превращения стартапа в лидера рынка цифрового здравоохранения рассказал директор по стратегии и связям с инвесторами компании "Медскан" Станислав Благин. Он также анонсировал запуск на ПМЭФ фонда венчурных инвестиций в области медицины и здоровья размером 10 миллиардов рублей, в который войдут "Медскан", Proxima Capital Group и фонд "Сколково". Свои разработки в рамках питч-сессии экспертам презентовали портфельные компании Московского венчурного фонда. ООО "Эсборд" (резидент Сколково) в рамках политики импортозамещения создал онлайн-доску. MeGig развивает сервис платформенной занятости и подработок, ориентированный на ритейл. Резидент Сколково ООО "Фокус Технологии" представила цифровую платформу для управления ТЦ. Завершила первый день "Территории инноваций" на ПМЭФ сессия "Технологический ландшафт. Какие тренды определяют развитие инновационного сектора?". Своим опытом развития цифровых продуктов поделились коммерческий директор резидента фонда ООО "ТОМОРУ" Ксения Курбатова и основатель компании "Прагма" (резидент Сколково) Кирилл Поляков.

https://ria.ru/20250616/pmef-2023188019.html

https://ria.ru/20250619/skolkovo-2024045059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сколково, фонд "росконгресс"