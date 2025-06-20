https://ria.ru/20250620/sbor-2024368181.html

Тюменская область запустила проактивный сбор заявлений на выплаты при ЧС

Тюменская область запустила проактивный сбор заявлений на выплаты при ЧС - РИА Новости, 20.06.2025

Тюменская область запустила проактивный сбор заявлений на выплаты при ЧС

Тюменская область в этом году использовала механизм проактивного оказания госуслуги по назначению единовременной выплаты гражданам в случае возникновения ЧС... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:54:00+03:00

2025-06-20T18:54:00+03:00

2025-06-20T18:54:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Тюменская область в этом году использовала механизм проактивного оказания госуслуги по назначению единовременной выплаты гражданам в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера, такая практика применялась в России впервые, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор. В ряде населенных пунктах региона в мае этого года был введен режим ЧС регионального уровня по паводку, единовременные выплаты оперативно получили около 2,5 тысяч человек, на эти цели из областного бюджета было направлено около 40 миллионов рублей. "В этом году мы при участии Минцифры и МЧС России успешно внедрили механизм проактивного оказания государственной услуги по назначению единовременной денежной выплаты гражданам в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера… Благодаря этому выплаты назначались в три раза быстрее. Такая практика применялась в нашей стране впервые", - отметил губернатор Моор. Как пояснил губернатор, суть нововведения в том, что пострадавшим от ЧС направляется предзаполненное заявление через личный кабинет на Едином портале госуслуг для выбора способа получения средств (по номеру карты "Мир", по реквизитам банковского счета или почтовым переводом). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/moor-2024263818.html

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тюменская область, россия, александр моор