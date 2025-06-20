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Тюменская область запустила проактивный сбор заявлений на выплаты при ЧС - РИА Новости, 20.06.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
18:54 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/sbor-2024368181.html
Тюменская область запустила проактивный сбор заявлений на выплаты при ЧС
Тюменская область запустила проактивный сбор заявлений на выплаты при ЧС - РИА Новости, 20.06.2025
Тюменская область запустила проактивный сбор заявлений на выплаты при ЧС
Тюменская область в этом году использовала механизм проактивного оказания госуслуги по назначению единовременной выплаты гражданам в случае возникновения ЧС... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:54:00+03:00
2025-06-20T18:54:00+03:00
тюменская область
тюменская область
россия
александр моор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Тюменская область в этом году использовала механизм проактивного оказания госуслуги по назначению единовременной выплаты гражданам в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера, такая практика применялась в России впервые, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор. В ряде населенных пунктах региона в мае этого года был введен режим ЧС регионального уровня по паводку, единовременные выплаты оперативно получили около 2,5 тысяч человек, на эти цели из областного бюджета было направлено около 40 миллионов рублей. "В этом году мы при участии Минцифры и МЧС России успешно внедрили механизм проактивного оказания государственной услуги по назначению единовременной денежной выплаты гражданам в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера… Благодаря этому выплаты назначались в три раза быстрее. Такая практика применялась в нашей стране впервые", - отметил губернатор Моор. Как пояснил губернатор, суть нововведения в том, что пострадавшим от ЧС направляется предзаполненное заявление через личный кабинет на Едином портале госуслуг для выбора способа получения средств (по номеру карты "Мир", по реквизитам банковского счета или почтовым переводом). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/moor-2024263818.html
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тюменская область, россия, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Моор
Тюменская область запустила проактивный сбор заявлений на выплаты при ЧС

Моор: Тюменская область запустила проактивный сбор заявлений на выплаты при ЧС

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Александр Моор. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Тюменская область в этом году использовала механизм проактивного оказания госуслуги по назначению единовременной выплаты гражданам в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера, такая практика применялась в России впервые, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор.
В ряде населенных пунктах региона в мае этого года был введен режим ЧС регионального уровня по паводку, единовременные выплаты оперативно получили около 2,5 тысяч человек, на эти цели из областного бюджета было направлено около 40 миллионов рублей.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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"В этом году мы при участии Минцифры и МЧС России успешно внедрили механизм проактивного оказания государственной услуги по назначению единовременной денежной выплаты гражданам в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера… Благодаря этому выплаты назначались в три раза быстрее. Такая практика применялась в нашей стране впервые", - отметил губернатор Моор.
Как пояснил губернатор, суть нововведения в том, что пострадавшим от ЧС направляется предзаполненное заявление через личный кабинет на Едином портале госуслуг для выбора способа получения средств (по номеру карты "Мир", по реквизитам банковского счета или почтовым переводом).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Тюменская областьТюменская областьРоссияАлександр Моор
 
 
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