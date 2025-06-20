Рейтинг@Mail.ru
ИИ поможет эффективнее распоряжаться финансами, заявил зампред Сбербанка - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
22:32 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/sberbank-2024418151.html
ИИ поможет эффективнее распоряжаться финансами, заявил зампред Сбербанка
ИИ поможет эффективнее распоряжаться финансами, заявил зампред Сбербанка - РИА Новости, 20.06.2025
ИИ поможет эффективнее распоряжаться финансами, заявил зампред Сбербанка
Использование генеративного искусственного интеллекта поможет людям более эффективно распоряжаться финансами, заявил заместитель председателя правления... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T22:32:00+03:00
2025-06-20T22:32:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
россия
сбербанк россии
общество
финансы
ии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Использование генеративного искусственного интеллекта поможет людям более эффективно распоряжаться финансами, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов на сессии ПМЭФ "Остановить нельзя развивать: какие инновации нужны российскому финансовому рынку". "Если взять финансовые операции за месяц каждого из нас, в 99% случаев многие их них, скорее всего, были недостаточно эффективны... Всегда можно найти вариант лучше – в этом кроется огромное поле для инноваций. Если использовать генеративный искусственный интеллект как помощника, который подскажет и рекомендует путь лучше, наш кошелек станет больше", - сказал он. Скворцов отметил, что Сбербанк много инвестирует в развитие генеративного ИИ. "Любая технология, которая сейчас внедряется на финансовом рынке, не будет инновацией без использования ИИ", - подчеркнул он. Однако, по его словам, не все технические изменения становятся инновациями. "Инновация - это то, что радикально меняет клиентский путь и позволяет отказаться от предыдущего опыта. Скажем, сделали мы оплату по биометрии или QR-код. Можно ли это считать инновацией? Глобально нет. Это скорее еще один шаг в развитии", - считает Скворцов. Он отметил, что 2-3 года - огромный интервал времени с точки зрения развития и внедрения инноваций. "Изменения происходят очень быстро. Через три года наше взаимодействие с банками и финансами сильно изменится в лучшую сторону", - полагает Скворцов. По его словам, известные поисковики уже теряют пользователей. "Запросы снижаются на 20% - люди все чаще пользуются большими языковыми моделями. При этом государству также нужно помогать людям с образованием и инфраструктурой для развития ИИ в России. Если этого не сделать, то страна будет среди отстающих", - добавил зампред правления Сбербанка. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_290:112:2872:2048_1920x0_80_0_0_d7320b447ac31120dd2df7e82a39e560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, сбербанк россии, общество, финансы, ии, искусственный интеллект (ии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Сбербанк России, Общество, Финансы, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ)
ИИ поможет эффективнее распоряжаться финансами, заявил зампред Сбербанка

Зампред Сбербанка Скворцов: ИИ поможет эффективнее распоряжаться финансами

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Использование генеративного искусственного интеллекта поможет людям более эффективно распоряжаться финансами, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов на сессии ПМЭФ "Остановить нельзя развивать: какие инновации нужны российскому финансовому рынку".
«
"Если взять финансовые операции за месяц каждого из нас, в 99% случаев многие их них, скорее всего, были недостаточно эффективны... Всегда можно найти вариант лучше – в этом кроется огромное поле для инноваций. Если использовать генеративный искусственный интеллект как помощника, который подскажет и рекомендует путь лучше, наш кошелек станет больше", - сказал он.
Скворцов отметил, что Сбербанк много инвестирует в развитие генеративного ИИ. "Любая технология, которая сейчас внедряется на финансовом рынке, не будет инновацией без использования ИИ", - подчеркнул он.
Однако, по его словам, не все технические изменения становятся инновациями. "Инновация - это то, что радикально меняет клиентский путь и позволяет отказаться от предыдущего опыта. Скажем, сделали мы оплату по биометрии или QR-код. Можно ли это считать инновацией? Глобально нет. Это скорее еще один шаг в развитии", - считает Скворцов.
Он отметил, что 2-3 года - огромный интервал времени с точки зрения развития и внедрения инноваций. "Изменения происходят очень быстро. Через три года наше взаимодействие с банками и финансами сильно изменится в лучшую сторону", - полагает Скворцов.
По его словам, известные поисковики уже теряют пользователей. "Запросы снижаются на 20% - люди все чаще пользуются большими языковыми моделями. При этом государству также нужно помогать людям с образованием и инфраструктурой для развития ИИ в России. Если этого не сделать, то страна будет среди отстающих", - добавил зампред правления Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025: день третий
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум в самом разгаре.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум в самом разгаре.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 22
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Все ожидают центрального события третьего дня — выступления президента России Владимира Путина.

Торжественное открытие Форума, ПМЭФ-2025

Все ожидают центрального события третьего дня — выступления президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
2 из 22
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Накануне глава государства провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, на сегодня у него также запланированы встречи с сыном короля Бахрейна, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи

Накануне глава государства провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, на сегодня у него также запланированы встречи с сыном короля Бахрейна, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
3 из 22
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Демонстрация культуры страны-гостя — добрая традиция ПМЭФ, заявила министр культуры Ольга Любимова.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Демонстрация культуры страны-гостя — добрая традиция ПМЭФ, заявила министр культуры Ольга Любимова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В рамках ПМЭФ продолжается обсуждение важных для развития России тем.

На фото: участники сессии "Космические технологии — будущее экономики услуг".

Космические технологии – будущее экономики услуг

В рамках ПМЭФ продолжается обсуждение важных для развития России тем.

На фото: участники сессии "Космические технологии — будущее экономики услуг".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 22
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Сбербанк провел деловой завтрак "Сбера" "Ставки против роста: каким будет ближайший год?"

Деловой завтрак Сбера Ставки против роста: каким будет ближайший год?, ПМЭФ-2025

Сбербанк провел деловой завтрак "Сбера" "Ставки против роста: каким будет ближайший год?"

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Новый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut будет оснащаться новой российской мультимедийной системой от "Сбера" с нейросетью Gigachat.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Новый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut будет оснащаться новой российской мультимедийной системой от "Сбера" с нейросетью Gigachat.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими их продукты.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими их продукты.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 22
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На площадке "Аэрофлота" гостей встречают представительницы компании, а любой желающий может оставить послание на интерактивном табло.

Работа группы Аэрофлот, ПМЭФ-2025

На площадке "Аэрофлота" гостей встречают представительницы компании, а любой желающий может оставить послание на интерактивном табло.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 22
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Москвы можно услышать живую музыку.

Работа форума, ПМЭФ-2025

На стенде Москвы можно услышать живую музыку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 22
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

А также ознакомиться с планами столицы перейти на беспилотный городской транспорт.

Работа форума, ПМЭФ-2025

А также ознакомиться с планами столицы перейти на беспилотный городской транспорт.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
11 из 22
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На форуме представлены инновационные бионические протезы.

Работа форума, ПМЭФ-2025

На форуме представлены инновационные бионические протезы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 22
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Шляпник из "Алисы в Стране чудес" удивит гостей ПМЭФ фокусами.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Шляпник из "Алисы в Стране чудес" удивит гостей ПМЭФ фокусами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На стенде Санкт-Петербурга представили макет с самыми знаменитыми достопримечательностями города.

Работа форума, ПМЭФ-2025

На стенде Санкт-Петербурга представили макет с самыми знаменитыми достопримечательностями города.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 22
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Общество "Знание" оформило стенд в виде современной библиотеки. На полках — книги, рекомендованные лекторами Общества.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Общество "Знание" оформило стенд в виде современной библиотеки. На полках — книги, рекомендованные лекторами Общества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 22
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Гости подмосковного стенда могут сыграть в интерактивную игру "Ну, инвестируй!".

Работа форума, ПМЭФ-2025

Гости подмосковного стенда могут сыграть в интерактивную игру "Ну, инвестируй!".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
16 из 22
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Робот София на подмосковной площадке расскажет, как открыть бизнес в регионе.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Робот София на подмосковной площадке расскажет, как открыть бизнес в регионе.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
17 из 22
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На площадке ВЭБ.РФ можно пообщаться с цифровым двойником главного стратега группы Михаила Хомича.

Работа форума, ПМЭФ-2025

На площадке ВЭБ.РФ можно пообщаться с цифровым двойником главного стратега группы Михаила Хомича.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
18 из 22
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Экспозиции регионов объединены единой концепцией в рамках проекта "Душа России".

Работа форума, ПМЭФ-2025

Экспозиции регионов объединены единой концепцией в рамках проекта "Душа России".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
19 из 22
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Деловая программа ПМЭФ-2025 объединяет более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Деловая программа ПМЭФ-2025 объединяет более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
20 из 22
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Ожидается, что участники форума подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Ожидается, что участники форума подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
21 из 22
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Впереди посетителей ПМЭФ ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Впереди посетителей ПМЭФ ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
22 из 22

Петербургский международный экономический форум в самом разгаре.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 22

Все ожидают центрального события третьего дня — выступления президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
2 из 22

Накануне глава государства провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, на сегодня у него также запланированы встречи с сыном короля Бахрейна, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
3 из 22

Демонстрация культуры страны-гостя — добрая традиция ПМЭФ, заявила министр культуры Ольга Любимова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 22

В рамках ПМЭФ продолжается обсуждение важных для развития России тем.

На фото: участники сессии "Космические технологии — будущее экономики услуг".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 22

Сбербанк провел деловой завтрак "Сбера" "Ставки против роста: каким будет ближайший год?"

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 22

Новый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut будет оснащаться новой российской мультимедийной системой от "Сбера" с нейросетью Gigachat.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 22

Участники форума стараются удивить посетителей необычными стендами, продвигающими их продукты.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 22

На площадке "Аэрофлота" гостей встречают представительницы компании, а любой желающий может оставить послание на интерактивном табло.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 22

На стенде Москвы можно услышать живую музыку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 22

А также ознакомиться с планами столицы перейти на беспилотный городской транспорт.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
11 из 22

На форуме представлены инновационные бионические протезы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 22

Шляпник из "Алисы в Стране чудес" удивит гостей ПМЭФ фокусами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 22

На стенде Санкт-Петербурга представили макет с самыми знаменитыми достопримечательностями города.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 22

Общество "Знание" оформило стенд в виде современной библиотеки. На полках — книги, рекомендованные лекторами Общества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 22

Гости подмосковного стенда могут сыграть в интерактивную игру "Ну, инвестируй!".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
16 из 22

Робот София на подмосковной площадке расскажет, как открыть бизнес в регионе.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
17 из 22

На площадке ВЭБ.РФ можно пообщаться с цифровым двойником главного стратега группы Михаила Хомича.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
18 из 22

Экспозиции регионов объединены единой концепцией в рамках проекта "Душа России".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
19 из 22

Деловая программа ПМЭФ-2025 объединяет более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
20 из 22

Ожидается, что участники форума подпишут контракты на общую сумму в несколько триллионов рублей.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
21 из 22

Впереди посетителей ПМЭФ ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
22 из 22
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииРоссияСбербанк РоссииОбществоФинансыИИИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала