https://ria.ru/20250620/sberbank-2024418151.html

ИИ поможет эффективнее распоряжаться финансами, заявил зампред Сбербанка

ИИ поможет эффективнее распоряжаться финансами, заявил зампред Сбербанка - РИА Новости, 20.06.2025

ИИ поможет эффективнее распоряжаться финансами, заявил зампред Сбербанка

Использование генеративного искусственного интеллекта поможет людям более эффективно распоряжаться финансами, заявил заместитель председателя правления... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T22:32:00+03:00

2025-06-20T22:32:00+03:00

2025-06-20T22:32:00+03:00

пмэф-2025

экономика

технологии

россия

сбербанк россии

общество

финансы

ии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Использование генеративного искусственного интеллекта поможет людям более эффективно распоряжаться финансами, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов на сессии ПМЭФ "Остановить нельзя развивать: какие инновации нужны российскому финансовому рынку". "Если взять финансовые операции за месяц каждого из нас, в 99% случаев многие их них, скорее всего, были недостаточно эффективны... Всегда можно найти вариант лучше – в этом кроется огромное поле для инноваций. Если использовать генеративный искусственный интеллект как помощника, который подскажет и рекомендует путь лучше, наш кошелек станет больше", - сказал он. Скворцов отметил, что Сбербанк много инвестирует в развитие генеративного ИИ. "Любая технология, которая сейчас внедряется на финансовом рынке, не будет инновацией без использования ИИ", - подчеркнул он. Однако, по его словам, не все технические изменения становятся инновациями. "Инновация - это то, что радикально меняет клиентский путь и позволяет отказаться от предыдущего опыта. Скажем, сделали мы оплату по биометрии или QR-код. Можно ли это считать инновацией? Глобально нет. Это скорее еще один шаг в развитии", - считает Скворцов. Он отметил, что 2-3 года - огромный интервал времени с точки зрения развития и внедрения инноваций. "Изменения происходят очень быстро. Через три года наше взаимодействие с банками и финансами сильно изменится в лучшую сторону", - полагает Скворцов. По его словам, известные поисковики уже теряют пользователей. "Запросы снижаются на 20% - люди все чаще пользуются большими языковыми моделями. При этом государству также нужно помогать людям с образованием и инфраструктурой для развития ИИ в России. Если этого не сделать, то страна будет среди отстающих", - добавил зампред правления Сбербанка. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, сбербанк россии, общество, финансы, ии, искусственный интеллект (ии)