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Сбербанк не обещает, что заплатит дивиденды по итогам 2025 года - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:31 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/sberbank-2024321980.html
Сбербанк не обещает, что заплатит дивиденды по итогам 2025 года
Сбербанк не обещает, что заплатит дивиденды по итогам 2025 года - РИА Новости, 20.06.2025
Сбербанк не обещает, что заплатит дивиденды по итогам 2025 года
Сбербанк не может заранее обещать, что точно заплатит дивиденды по итогам 2025 года, но будет стремиться к этому, заявил заместитель председателя правления... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:31:00+03:00
2025-06-20T17:31:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Сбербанк не может заранее обещать, что точно заплатит дивиденды по итогам 2025 года, но будет стремиться к этому, заявил заместитель председателя правления банка Тарас Скворцов. "Заранее обещать, что мы точно заплатим дивиденды, мы не можем, но мы точно будем стремиться к этому. У нас стратегия на три года: один год мы уже дивиденды выплатили, по второму совет директоров рекомендовал выплату дивидендов, но окончательное решение будет принято на предстоящем ГОСА 30 июня. Я думаю, что и третий год у нас останется по стратегии", - сказал Скворцов журналистам в кулуарах ПМЭФ. Стратегия Сбербанка предполагает выплату в 2024-2026 года дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2023 года банк выплатил акционерам 750 миллиардов рублей (50% чистой прибыли группы) из расчета 33,3 рубля на акцию. За 2024 год набсовет банка рекомендовал рекордные дивиденды в 786,9 миллиарда рублей, что также составляет 50% от прибыли группы по МСФО. На каждую акцию предложено выплатить по 34,84 рубля. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, сбербанк россии, россия
ПМЭФ-2025, Экономика, Сбербанк России, Россия
Сбербанк не обещает, что заплатит дивиденды по итогам 2025 года

Скворцов: Сбербанк не может заранее обещать, что точно заплатит дивиденды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Сбербанк не может заранее обещать, что точно заплатит дивиденды по итогам 2025 года, но будет стремиться к этому, заявил заместитель председателя правления банка Тарас Скворцов.
"Заранее обещать, что мы точно заплатим дивиденды, мы не можем, но мы точно будем стремиться к этому. У нас стратегия на три года: один год мы уже дивиденды выплатили, по второму совет директоров рекомендовал выплату дивидендов, но окончательное решение будет принято на предстоящем ГОСА 30 июня. Я думаю, что и третий год у нас останется по стратегии", - сказал Скворцов журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Стратегия Сбербанка предполагает выплату в 2024-2026 года дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2023 года банк выплатил акционерам 750 миллиардов рублей (50% чистой прибыли группы) из расчета 33,3 рубля на акцию.
За 2024 год набсовет банка рекомендовал рекордные дивиденды в 786,9 миллиарда рублей, что также составляет 50% от прибыли группы по МСФО. На каждую акцию предложено выплатить по 34,84 рубля.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды
22 апреля, 15:22
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаСбербанк РоссииРоссия
 
 
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