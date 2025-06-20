https://ria.ru/20250620/sberbank-2024321980.html

Сбербанк не обещает, что заплатит дивиденды по итогам 2025 года

Сбербанк не обещает, что заплатит дивиденды по итогам 2025 года - РИА Новости, 20.06.2025

Сбербанк не обещает, что заплатит дивиденды по итогам 2025 года

Сбербанк не может заранее обещать, что точно заплатит дивиденды по итогам 2025 года, но будет стремиться к этому, заявил заместитель председателя правления... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:31:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Сбербанк не может заранее обещать, что точно заплатит дивиденды по итогам 2025 года, но будет стремиться к этому, заявил заместитель председателя правления банка Тарас Скворцов. "Заранее обещать, что мы точно заплатим дивиденды, мы не можем, но мы точно будем стремиться к этому. У нас стратегия на три года: один год мы уже дивиденды выплатили, по второму совет директоров рекомендовал выплату дивидендов, но окончательное решение будет принято на предстоящем ГОСА 30 июня. Я думаю, что и третий год у нас останется по стратегии", - сказал Скворцов журналистам в кулуарах ПМЭФ. Стратегия Сбербанка предполагает выплату в 2024-2026 года дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2023 года банк выплатил акционерам 750 миллиардов рублей (50% чистой прибыли группы) из расчета 33,3 рубля на акцию. За 2024 год набсовет банка рекомендовал рекордные дивиденды в 786,9 миллиарда рублей, что также составляет 50% от прибыли группы по МСФО. На каждую акцию предложено выплатить по 34,84 рубля. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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