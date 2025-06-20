Санкции помогли Калининградской области развивать морской транспорт
Губернатор Беспрозванных: Калининградская область развивает морской транспорт
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik
ПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Санкции недружественных соседей на перевозки по суше помогли Калининградской области развивать морской транспорт, он перевозит сегодня 60% всех товаров в регион, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Алексей Беспрозванных.
"Наш регион столкнулся в санкционное время с ограничениями, связанными с нашими теперь недружественными соседями. Как вы знаете, все основные торговые взаимодействия шли через железнодорожный транспорт и автомобильный транспорт. Сегодня наши соседи ограничивают всевозможными путями, просто изыскивают разные пути для того, чтобы сократить перемещение наших товаров. Поэтому сегодня мы переходим на морской транспорт", - сказал Беспрозванных.
Беспрозванных добавил, что с одной стороны, конечно, это ограничивает возможности. Но, с другой стороны, "как это обычно бывает, мы вышли из зоны комфорта и перемещаемся в зону дискомфорта", сказал он.
"Это значит, что для себя мы открываем новые возможности, возможности морских перевозок. Ранее морские перевозки не так развиты были в Калининградской области. Сегодня фактически 60 процентов всех товаров перевозится морским транспортом", - подчеркнул Беспрозванных.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.