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Санкции помогли Калининградской области развивать морской транспорт - РИА Новости, 21.06.2025
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22:30 20.06.2025 (обновлено: 18:21 21.06.2025)
https://ria.ru/20250620/sanktsii-2024529096.html
Санкции помогли Калининградской области развивать морской транспорт
Санкции помогли Калининградской области развивать морской транспорт - РИА Новости, 21.06.2025
Санкции помогли Калининградской области развивать морской транспорт
Санкции недружественных соседей на перевозки по суше помогли Калининградской области развивать морской транспорт, он перевозит сегодня 60% всех товаров в... РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-20T22:30:00+03:00
2025-06-21T18:21:00+03:00
калининградская область
алексей беспрозванных
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Санкции недружественных соседей на перевозки по суше помогли Калининградской области развивать морской транспорт, он перевозит сегодня 60% всех товаров в регион, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Алексей Беспрозванных. "Наш регион столкнулся в санкционное время с ограничениями, связанными с нашими теперь недружественными соседями. Как вы знаете, все основные торговые взаимодействия шли через железнодорожный транспорт и автомобильный транспорт. Сегодня наши соседи ограничивают всевозможными путями, просто изыскивают разные пути для того, чтобы сократить перемещение наших товаров. Поэтому сегодня мы переходим на морской транспорт", - сказал Беспрозванных. Беспрозванных добавил, что с одной стороны, конечно, это ограничивает возможности. Но, с другой стороны, "как это обычно бывает, мы вышли из зоны комфорта и перемещаемся в зону дискомфорта", сказал он. "Это значит, что для себя мы открываем новые возможности, возможности морских перевозок. Ранее морские перевозки не так развиты были в Калининградской области. Сегодня фактически 60 процентов всех товаров перевозится морским транспортом", - подчеркнул Беспрозванных. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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калининградская область, алексей беспрозванных
Калининградская область, Алексей Беспрозванных
Санкции помогли Калининградской области развивать морской транспорт

Губернатор Беспрозванных: Калининградская область развивает морской транспорт

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik
ПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Санкции недружественных соседей на перевозки по суше помогли Калининградской области развивать морской транспорт, он перевозит сегодня 60% всех товаров в регион, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Алексей Беспрозванных.
"Наш регион столкнулся в санкционное время с ограничениями, связанными с нашими теперь недружественными соседями. Как вы знаете, все основные торговые взаимодействия шли через железнодорожный транспорт и автомобильный транспорт. Сегодня наши соседи ограничивают всевозможными путями, просто изыскивают разные пути для того, чтобы сократить перемещение наших товаров. Поэтому сегодня мы переходим на морской транспорт", - сказал Беспрозванных.
Беспрозванных добавил, что с одной стороны, конечно, это ограничивает возможности. Но, с другой стороны, "как это обычно бывает, мы вышли из зоны комфорта и перемещаемся в зону дискомфорта", сказал он.
"Это значит, что для себя мы открываем новые возможности, возможности морских перевозок. Ранее морские перевозки не так развиты были в Калининградской области. Сегодня фактически 60 процентов всех товаров перевозится морским транспортом", - подчеркнул Беспрозванных.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Калининградская область планирует заключить 13 соглашений на ПМЭФ
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Калининградская областьАлексей Беспрозванных
 
 
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