https://ria.ru/20250620/sanktsii-2024529096.html

Санкции помогли Калининградской области развивать морской транспорт

Санкции помогли Калининградской области развивать морской транспорт - РИА Новости, 21.06.2025

Санкции помогли Калининградской области развивать морской транспорт

Санкции недружественных соседей на перевозки по суше помогли Калининградской области развивать морской транспорт, он перевозит сегодня 60% всех товаров в... РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-20T22:30:00+03:00

2025-06-20T22:30:00+03:00

2025-06-21T18:21:00+03:00

калининградская область

алексей беспрозванных

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Санкции недружественных соседей на перевозки по суше помогли Калининградской области развивать морской транспорт, он перевозит сегодня 60% всех товаров в регион, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Алексей Беспрозванных. "Наш регион столкнулся в санкционное время с ограничениями, связанными с нашими теперь недружественными соседями. Как вы знаете, все основные торговые взаимодействия шли через железнодорожный транспорт и автомобильный транспорт. Сегодня наши соседи ограничивают всевозможными путями, просто изыскивают разные пути для того, чтобы сократить перемещение наших товаров. Поэтому сегодня мы переходим на морской транспорт", - сказал Беспрозванных. Беспрозванных добавил, что с одной стороны, конечно, это ограничивает возможности. Но, с другой стороны, "как это обычно бывает, мы вышли из зоны комфорта и перемещаемся в зону дискомфорта", сказал он. "Это значит, что для себя мы открываем новые возможности, возможности морских перевозок. Ранее морские перевозки не так развиты были в Калининградской области. Сегодня фактически 60 процентов всех товаров перевозится морским транспортом", - подчеркнул Беспрозванных. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/oblast--2023869809.html

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калининградская область, алексей беспрозванных