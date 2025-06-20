Зеленский ввел санкции против юрлиц из России, Китая и Белоруссии
Зеленский ввел санкции против 55 юрлиц и 56 физлиц из России, Китая и Белоруссии
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против 55 юридических лиц, зарегистрированных в России, Китае и Белоруссии, а также 56 физических лиц, в основном россияне.
На сайте Зеленского в пятницу опубликован текст дополнений к указам о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, среди которых 48 зарегистрированы в России, шесть - в Китае, одна - в Белоруссии. Упомянутые в документе предприятия работают в оборонно-промышленном и авиационном секторах.
Среди попавших под украинские санкции - в частности, российский холдинг "Авиапром", производитель авиационного электрооборудования и комплектующих для самолетов "Аэроэлектромаш", "Военный ремонтный завод", производитель беспилотных летательных аппаратов "Эйрбург", а также специализирующаяся на производстве авиационной, космической и специальной техники компания "Икар-Тех".
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.