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РЖД привлекли синдицированный кредит на 19 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.06.2025
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15:00 20.06.2025 (обновлено: 15:01 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/rzhd-2024241804.html
РЖД привлекли синдицированный кредит на 19 миллиардов рублей
РЖД привлекли синдицированный кредит на 19 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.06.2025
РЖД привлекли синдицированный кредит на 19 миллиардов рублей
РЖД привлекли синдицированный кредит на сумму 19 миллиардов рублей сроком на три года, в сделке приняли участие 12 российских банков, сообщила компания. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:00:00+03:00
2025-06-20T15:01:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. РЖД привлекли синдицированный кредит на сумму 19 миллиардов рублей сроком на три года, в сделке приняли участие 12 российских банков, сообщила компания. "ОАО "РЖД" подписало договор синдицированного кредита на общую сумму 19 миллиардов рублей со сроком погашения три года. В сделке приняли участие 12 российских банков. Это первая с 2022 года публичная сделка на российском рынке синдицированного кредитования с широким пулом кредиторов", - говорится в сообщении. Договор синдицированного кредита на Петербургском международном экономическом форуме подписал первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Вадим Михайлов. "Синдицированный кредит с российскими банками является новым для ОАО "РЖД" инструментом финансирования, позволяющим вовлечь новых кредиторов из числа малых и средних банков. Кредит будет направлен на финансирование инвестиционной программы и текущей деятельности компании", - отмечается в сообщении.Работа с банками через кредитного управляющего синдиката в рамках единого договора по принципу "одного окна" позволяет значительно оптимизировать операционные процессы РЖД, что является преимуществом финансирования через инструмент синдицированного кредита, поясняет компания.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, ржд, россия
ПМЭФ-2025, Экономика, РЖД, Россия
РЖД привлекли синдицированный кредит на 19 миллиардов рублей

РЖД привлекли синдицированный кредит на 19 млрд рублей у 12 банков на три года

© Фото : РИА НовостиСтенд РЖД на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд РЖД на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : РИА Новости
Стенд РЖД на Петербургском международном экономическом форуме
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. РЖД привлекли синдицированный кредит на сумму 19 миллиардов рублей сроком на три года, в сделке приняли участие 12 российских банков, сообщила компания.
«
"ОАО "РЖД" подписало договор синдицированного кредита на общую сумму 19 миллиардов рублей со сроком погашения три года. В сделке приняли участие 12 российских банков. Это первая с 2022 года публичная сделка на российском рынке синдицированного кредитования с широким пулом кредиторов", - говорится в сообщении.
Договор синдицированного кредита на Петербургском международном экономическом форуме подписал первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Вадим Михайлов.
"Синдицированный кредит с российскими банками является новым для ОАО "РЖД" инструментом финансирования, позволяющим вовлечь новых кредиторов из числа малых и средних банков. Кредит будет направлен на финансирование инвестиционной программы и текущей деятельности компании", - отмечается в сообщении.
Работа с банками через кредитного управляющего синдиката в рамках единого договора по принципу "одного окна" позволяет значительно оптимизировать операционные процессы РЖД, что является преимуществом финансирования через инструмент синдицированного кредита, поясняет компания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Cтенд РЖД на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
РЖД сделали на своем стенде на ПМЭФ трубу-портал
18 июня, 09:23
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРЖДРоссия
 
 
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