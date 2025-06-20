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Руденя: Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 91,5 млрд рублей - РИА Новости, 20.06.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
19:17 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/rudenya-2024379791.html
Руденя: Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 91,5 млрд рублей
Руденя: Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 91,5 млрд рублей - РИА Новости, 20.06.2025
Руденя: Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 91,5 млрд рублей
Тверская область подписала на ПМЭФ-2025 18 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов на общую сумму 91,5 миллиарда рублей, что позволит... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:17:00+03:00
2025-06-20T19:17:00+03:00
тверская область
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Тверская область подписала на ПМЭФ-2025 18 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов на общую сумму 91,5 миллиарда рублей, что позволит создать порядка 8200 рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. "Текущий форум отличает хорошая конструктивная работа. Много иностранных гостей. Важно, что в этом году большое внимание уделяется инфраструктурному развитию страны, и одно из наших самых крупных соглашений связано со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали на территории Тверской области. Нами заключены соглашения с общим объемом инвестиций более 91 миллиарда рублей и созданием более восьми тысяч новых рабочих мест", – привели в пресс-службе облправительства слова Рудени. По его словам, география участия муниципальных образований в экономике Тверской области расширяется, что очень важно для населения, молодежи, тех, кто хотел бы приехать в Верхневолжье. Так, подписаны соглашения о реализации инвестиционных проектов на территориях Вышневолоцкого, Кимрского, Конаковского, Кувшиновского, Ржевского, Торопецкого и других округов. В частности, продолжится увеличение производственных мощностей трикотажного комбината "Парижская коммуна" и хлебокомбината в Вышнем Волочке, запланированы модернизация производства компании "Тверской бройлер", а также строительство птицеводческого комплекса в Ржевском округе. Глава региона отметил, что на ПМЭФ-2025 достигнуты договоренности по новым направлениям работы, в том числе с компанией "МТС", а также с давними партнерами. Так, с "Холдингом Транспортные Компоненты", материнской компанией ГК "Ключевые Системы и Компоненты", подписано соглашение о развитии кластера инновационного транспортного машиностроения в Твери. ООО "ИПК Парето-Принт" планирует в рамках нового соглашения расширить производственные мощности предприятия и увеличить выпуск полиграфической продукции. Закреплены намерения по реализации крупных инвестпроектов в сфере туризма. Это увеличение номерного фонда и развитие инфраструктуры отеля-усадьбы "Времена года" в Торопецком округе, дальнейшее развитие курорта Завидово в Конаковском округе.
https://ria.ru/20250620/tver-2024163422.html
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тверская область, игорь руденя
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя
Руденя: Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 91,5 млрд рублей

Игорь Руденя: Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 91,5 млрд рублей

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор области Игорь Руденя на сессии ПМЭФ
Губернатор области Игорь Руденя на сессии ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор области Игорь Руденя на сессии ПМЭФ
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Тверская область подписала на ПМЭФ-2025 18 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов на общую сумму 91,5 миллиарда рублей, что позволит создать порядка 8200 рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Текущий форум отличает хорошая конструктивная работа. Много иностранных гостей. Важно, что в этом году большое внимание уделяется инфраструктурному развитию страны, и одно из наших самых крупных соглашений связано со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали на территории Тверской области. Нами заключены соглашения с общим объемом инвестиций более 91 миллиарда рублей и созданием более восьми тысяч новых рабочих мест", – привели в пресс-службе облправительства слова Рудени.
В Тверской области продолжится развитие курорта Завидово - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В Тверской области продолжится развитие курорта "Завидово"
Вчера, 11:55
По его словам, география участия муниципальных образований в экономике Тверской области расширяется, что очень важно для населения, молодежи, тех, кто хотел бы приехать в Верхневолжье. Так, подписаны соглашения о реализации инвестиционных проектов на территориях Вышневолоцкого, Кимрского, Конаковского, Кувшиновского, Ржевского, Торопецкого и других округов.
В частности, продолжится увеличение производственных мощностей трикотажного комбината "Парижская коммуна" и хлебокомбината в Вышнем Волочке, запланированы модернизация производства компании "Тверской бройлер", а также строительство птицеводческого комплекса в Ржевском округе.
Глава региона отметил, что на ПМЭФ-2025 достигнуты договоренности по новым направлениям работы, в том числе с компанией "МТС", а также с давними партнерами. Так, с "Холдингом Транспортные Компоненты", материнской компанией ГК "Ключевые Системы и Компоненты", подписано соглашение о развитии кластера инновационного транспортного машиностроения в Твери. ООО "ИПК Парето-Принт" планирует в рамках нового соглашения расширить производственные мощности предприятия и увеличить выпуск полиграфической продукции.
Закреплены намерения по реализации крупных инвестпроектов в сфере туризма. Это увеличение номерного фонда и развитие инфраструктуры отеля-усадьбы "Времена года" в Торопецком округе, дальнейшее развитие курорта Завидово в Конаковском округе.
Губернатор области Игорь Руденя и представитель АО Савеловский технопарк Эдуард Городецкий - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Тверская областьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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