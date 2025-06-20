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Руденя выступил на сессии ПМЭФ о реализации инфраструктурных проектов - РИА Новости, 20.06.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:57 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/rudenya-2024216125.html
Руденя выступил на сессии ПМЭФ о реализации инфраструктурных проектов
Руденя выступил на сессии ПМЭФ о реализации инфраструктурных проектов - РИА Новости, 20.06.2025
Руденя выступил на сессии ПМЭФ о реализации инфраструктурных проектов
Сессия "Не просто стройка: финансирование инфраструктуры как основа экономического роста" прошла в рамках ПМЭФ-2025, в ней принял участие губернатор Тверской... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:57:00+03:00
2025-06-20T13:57:00+03:00
тверская область
тверь
игорь руденя
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сессия "Не просто стройка: финансирование инфраструктуры как основа экономического роста" прошла в рамках ПМЭФ-2025, в ней принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба облправительства. На сессии рассмотрели вопросы реализации инфраструктурных проектов до 2030 года и их финансового обеспечения, возможности оптимизации финансирования в сфере строительства, меры поддержки подрядных организаций, роль биржевого сектора в развитии инфраструктуры. В своем выступлении Руденя подчеркнул роль реализации инфраструктурных проектов в социально-экономическом развитии регионов. "Цифры по Северному обходу Твери говорят сами за себя. Получили уже 23 миллиарда рублей реализованных инвестиций. Сейчас общий объем подтвержденных инвестиций северо-востока составляет, включая жилищное строительство, туризм, 150 миллиардов рублей, количество рабочих мест – 18 тысяч. Очень хорошее направление – водная навигация. Построили порт благодаря инфраструктурным кредитам. Пассажиропоток, туристы – это дало толчок судостроению для грузов, пассажирскому судостроению. Присоединяется малый бизнес, все, что связано с производством сельхозпродукции, транспортировкой региональной продукции. Создавая инфраструктуру, мы сегодня развиваем экономику", – отметил Игорь Руденя. Одним из драйверов роста для региональной экономики станет высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва – Санкт-Петербург". В Верхневолжье пройдет участок магистрали протяженностью 260 километров. Предприятия Тверской области уже включились в реализацию проекта ВСМ-1. На ПМЭФ-2025 подписаны два соглашения, которые предполагают производство продукции для магистрали. Суммарный объем инвестиций по этим проектам составляет порядка 23 миллиардов рублей, планируется создание около 3,1 тысячи рабочих мест. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/tver-2024163422.html
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тверь, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Тверская область
Руденя выступил на сессии ПМЭФ о реализации инфраструктурных проектов

Руденя выступил на сессии ПМЭФ, посвященной инфрастуктурным проектам

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор области Игорь Руденя на сессии ПМЭФ
Губернатор области Игорь Руденя на сессии ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор области Игорь Руденя на сессии ПМЭФ
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сессия "Не просто стройка: финансирование инфраструктуры как основа экономического роста" прошла в рамках ПМЭФ-2025, в ней принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба облправительства.
На сессии рассмотрели вопросы реализации инфраструктурных проектов до 2030 года и их финансового обеспечения, возможности оптимизации финансирования в сфере строительства, меры поддержки подрядных организаций, роль биржевого сектора в развитии инфраструктуры.
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В своем выступлении Руденя подчеркнул роль реализации инфраструктурных проектов в социально-экономическом развитии регионов.
"Цифры по Северному обходу Твери говорят сами за себя. Получили уже 23 миллиарда рублей реализованных инвестиций. Сейчас общий объем подтвержденных инвестиций северо-востока составляет, включая жилищное строительство, туризм, 150 миллиардов рублей, количество рабочих мест – 18 тысяч. Очень хорошее направление – водная навигация. Построили порт благодаря инфраструктурным кредитам. Пассажиропоток, туристы – это дало толчок судостроению для грузов, пассажирскому судостроению. Присоединяется малый бизнес, все, что связано с производством сельхозпродукции, транспортировкой региональной продукции. Создавая инфраструктуру, мы сегодня развиваем экономику", – отметил Игорь Руденя.
Одним из драйверов роста для региональной экономики станет высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва – Санкт-Петербург". В Верхневолжье пройдет участок магистрали протяженностью 260 километров.
Предприятия Тверской области уже включились в реализацию проекта ВСМ-1. На ПМЭФ-2025 подписаны два соглашения, которые предполагают производство продукции для магистрали. Суммарный объем инвестиций по этим проектам составляет порядка 23 миллиардов рублей, планируется создание около 3,1 тысячи рабочих мест.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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