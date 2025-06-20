https://ria.ru/20250620/rost-2024381807.html
Путин рассказал о влиянии национализации на рост российской экономики
Путин рассказал о влиянии национализации на рост российской экономики - РИА Новости, 20.06.2025
Путин рассказал о влиянии национализации на рост российской экономики
Национализация не может положительно влиять на рост экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:27:00+03:00
2025-06-20T19:27:00+03:00
2025-06-20T19:34:00+03:00
пмэф-2025
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россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Национализация не может положительно влиять на рост экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин."Национализация не может положительно влиять на рост российской экономики, мы отдаем себе в этом отчет", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о влиянии национализации на рост российской экономики
Путин: национализация не может положительно влиять на рост экономики РФ