Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил поворот России в сторону Азии - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
17:58 20.06.2025 (обновлено: 18:03 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/rossiya-2024342731.html
Путин объяснил поворот России в сторону Азии
Путин объяснил поворот России в сторону Азии - РИА Новости, 20.06.2025
Путин объяснил поворот России в сторону Азии
Россия сделала поворот в сторону Азии, имея в виду тенденции мирового развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:58:00+03:00
2025-06-20T18:03:00+03:00
пмэф-2025
россия
азия
в мире
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024327678_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_7b26d3d370be39e04a7df7de57d44557.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия сделала поворот в сторону Азии, имея в виду тенденции мирового развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Когда нам говорят, вот вы, Россия, значит, сделали поворот в сторону развития отношений с Глобальным Югом там, с Азией. Да нет, мы уже давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250620/putin-2024343969.html
россия
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024327678_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_95a02c9a33cd1d39adcfa650a3c78fea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азия, в мире, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Азия, В мире, Владимир Путин, Экономика
Путин объяснил поворот России в сторону Азии

Путин объяснил поворот РФ в сторону Азии тенденциями мирового развития

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия сделала поворот в сторону Азии, имея в виду тенденции мирового развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Когда нам говорят, вот вы, Россия, значит, сделали поворот в сторону развития отношений с Глобальным Югом там, с Азией. Да нет, мы уже давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Глобальный юг и Азия будут стремиться наращивать потенциал, заявил Путин
Вчера, 18:00
 
ПМЭФ-2025РоссияАзияВ миреВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала