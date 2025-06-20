https://ria.ru/20250620/rossiya-2024342731.html
Путин объяснил поворот России в сторону Азии
Путин объяснил поворот России в сторону Азии - РИА Новости, 20.06.2025
Путин объяснил поворот России в сторону Азии
Россия сделала поворот в сторону Азии, имея в виду тенденции мирового развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:58:00+03:00
2025-06-20T17:58:00+03:00
2025-06-20T18:03:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия сделала поворот в сторону Азии, имея в виду тенденции мирового развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Когда нам говорят, вот вы, Россия, значит, сделали поворот в сторону развития отношений с Глобальным Югом там, с Азией. Да нет, мы уже давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азия, в мире, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Азия, В мире, Владимир Путин, Экономика
Путин объяснил поворот России в сторону Азии
Путин объяснил поворот РФ в сторону Азии тенденциями мирового развития