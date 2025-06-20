https://ria.ru/20250620/rossiya-2024283066.html

Путин поручил проанализировать деятельность институтов развития в России

Путин поручил проанализировать деятельность институтов развития в России - РИА Новости, 20.06.2025

Путин поручил проанализировать деятельность институтов развития в России

Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать деятельность фондов и институтов развития в России по технологическому треку. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:23:00+03:00

2025-06-20T16:23:00+03:00

2025-06-20T16:35:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать деятельность фондов и институтов развития в России по технологическому треку."Мы недавно создали специальную рабочую группу при Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Ее возглавил председатель Внешэкономбанка господин Шувалов. Я прошу коллег из рабочей группы проанализировать деятельность фондов и Институтов развития на технологическом направлении", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Президент поставил задачу убрать дублирующие функции, скоординировать работу институтов развития и подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, технологии