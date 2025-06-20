Путин поручил проанализировать деятельность институтов развития в России
Путин поручил проанализировать работу фондов развития по технологическому треку
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать деятельность фондов и институтов развития в России по технологическому треку.
"Мы недавно создали специальную рабочую группу при Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Ее возглавил председатель Внешэкономбанка господин Шувалов. Я прошу коллег из рабочей группы проанализировать деятельность фондов и Институтов развития на технологическом направлении", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Президент поставил задачу убрать дублирующие функции, скоординировать работу институтов развития и подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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