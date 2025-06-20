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Путин поручил проанализировать деятельность институтов развития в России - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:23 20.06.2025 (обновлено: 16:35 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/rossiya-2024283066.html
Путин поручил проанализировать деятельность институтов развития в России
Путин поручил проанализировать деятельность институтов развития в России - РИА Новости, 20.06.2025
Путин поручил проанализировать деятельность институтов развития в России
Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать деятельность фондов и институтов развития в России по технологическому треку. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:23:00+03:00
2025-06-20T16:35:00+03:00
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россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать деятельность фондов и институтов развития в России по технологическому треку."Мы недавно создали специальную рабочую группу при Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Ее возглавил председатель Внешэкономбанка господин Шувалов. Я прошу коллег из рабочей группы проанализировать деятельность фондов и Институтов развития на технологическом направлении", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Президент поставил задачу убрать дублирующие функции, скоординировать работу институтов развития и подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, технологии
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин поручил проанализировать деятельность институтов развития в России

Путин поручил проанализировать работу фондов развития по технологическому треку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать деятельность фондов и институтов развития в России по технологическому треку.
"Мы недавно создали специальную рабочую группу при Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Ее возглавил председатель Внешэкономбанка господин Шувалов. Я прошу коллег из рабочей группы проанализировать деятельность фондов и Институтов развития на технологическом направлении", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Президент поставил задачу убрать дублирующие функции, скоординировать работу институтов развития и подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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