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Путин заявил о необходимости донастраивать трудовое законодательство
Путин заявил о необходимости донастраивать трудовое законодательство - РИА Новости, 20.06.2025
Путин заявил о необходимости донастраивать трудовое законодательство
Надо донастраивать трудовое законодательство в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:08:00+03:00
2025-06-20T16:08:00+03:00
2025-06-20T16:16:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Надо донастраивать трудовое законодательство в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Под его (нового технологического уклада - ред.) потребности, а главное в интересах людей, нужно донастраивать трудовое законодательство", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о необходимости донастраивать трудовое законодательство
Путин призвал донастраивать трудовое законодательство в интересах россиян