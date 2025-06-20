Волонтеру Россинской* вынесли приговор по делу о финансировании ВСУ
Волонтера Армии красоток Россинскую приговорили к 22 годам колонии за госизмену
Надежда Россинская* в суде Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы белгородского волонтера Надежду Россинскую*, обвиняемую в госизмене, содействии террористической деятельности и призывам к нарушению территориальной целостности РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу в Белгороде прошло выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда. Гособвинение просило 27 лет заключения. Свою вину в госизмене Россинская* не признала.
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"Россинскую* Надежду Алексеевну признать виновной … назначить ей наказание в виде 22 лет колонии общего режима со штрафом 320 тысяч рублей", - огласил приговор судья Олег Шишов.
По версии следствия, обвиняемая в Instagram*** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) размещала призывы к оказанию материальной и финансовой помощи батальону "Азов"** (признан террористическим и запрещен в РФ), а также сама переводила деньги на его финансирование. Она обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности, связанное с его финансированием), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Преступная деятельность Россинской* была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ.
В феврале 2024 года Свердловский суд Белгорода арестовал волонтера по делу о сборе пожертвований для ВСУ, сама девушка уверяет, что помогала только ВС РФ и мирным жителям и за это попала в базу украинского сайта "Миротворец". Россинская* работала в некоммерческой организации, которая, по собственным заявлениям, помогала пострадавшим при вооруженных конфликтах. В числе прочего НКО, как утверждается, занималась эвакуацией людей и животных из опасных зон, организацией поиска пропавших.
В сентябре прошлого года Россинская* была внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов РФ.
* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Террористическая организация, запрещена в России
*** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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