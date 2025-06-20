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Волонтеру Россинской* вынесли приговор по делу о финансировании ВСУ - РИА Новости, 20.06.2025
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10:12 20.06.2025 (обновлено: 11:27 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/rossinskaya-2024119687.html
Волонтеру Россинской* вынесли приговор по делу о финансировании ВСУ
Волонтеру Россинской* вынесли приговор по делу о финансировании ВСУ - РИА Новости, 20.06.2025
Волонтеру Россинской* вынесли приговор по делу о финансировании ВСУ
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы белгородского волонтера Надежду Россинскую*, обвиняемую в госизмене, содействии... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:12:00+03:00
2025-06-20T11:27:00+03:00
вооруженные силы украины
общество
россия
белгород
белгородская область
олег шишов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы белгородского волонтера Надежду Россинскую*, обвиняемую в госизмене, содействии террористической деятельности и призывам к нарушению территориальной целостности РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В пятницу в Белгороде прошло выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда. Гособвинение просило 27 лет заключения. Свою вину в госизмене Россинская* не признала."Россинскую* Надежду Алексеевну признать виновной … назначить ей наказание в виде 22 лет колонии общего режима со штрафом 320 тысяч рублей", - огласил приговор судья Олег Шишов.По версии следствия, обвиняемая в Instagram*** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) размещала призывы к оказанию материальной и финансовой помощи батальону "Азов"** (признан террористическим и запрещен в РФ), а также сама переводила деньги на его финансирование. Она обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности, связанное с его финансированием), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Преступная деятельность Россинской* была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ.В феврале 2024 года Свердловский суд Белгорода арестовал волонтера по делу о сборе пожертвований для ВСУ, сама девушка уверяет, что помогала только ВС РФ и мирным жителям и за это попала в базу украинского сайта "Миротворец". Россинская* работала в некоммерческой организации, которая, по собственным заявлениям, помогала пострадавшим при вооруженных конфликтах. В числе прочего НКО, как утверждается, занималась эвакуацией людей и животных из опасных зон, организацией поиска пропавших.В сентябре прошлого года Россинская* была внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов РФ.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Террористическая организация, запрещена в России*** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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вооруженные силы украины, общество, россия, белгород, белгородская область, олег шишов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Вооруженные силы Украины, Общество, Россия, Белгород, Белгородская область, Олег Шишов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Волонтеру Россинской* вынесли приговор по делу о финансировании ВСУ

Волонтера Армии красоток Россинскую приговорили к 22 годам колонии за госизмену

© РИА НовостиНадежда Россинская* в суде Белгорода
Надежда Россинская* в суде Белгорода - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости
Надежда Россинская* в суде Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы белгородского волонтера Надежду Россинскую*, обвиняемую в госизмене, содействии террористической деятельности и призывам к нарушению территориальной целостности РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу в Белгороде прошло выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда. Гособвинение просило 27 лет заключения. Свою вину в госизмене Россинская* не признала.
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"Россинскую* Надежду Алексеевну признать виновной … назначить ей наказание в виде 22 лет колонии общего режима со штрафом 320 тысяч рублей", - огласил приговор судья Олег Шишов.
По версии следствия, обвиняемая в Instagram*** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) размещала призывы к оказанию материальной и финансовой помощи батальону "Азов"** (признан террористическим и запрещен в РФ), а также сама переводила деньги на его финансирование. Она обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности, связанное с его финансированием), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Преступная деятельность Россинской* была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ.
В феврале 2024 года Свердловский суд Белгорода арестовал волонтера по делу о сборе пожертвований для ВСУ, сама девушка уверяет, что помогала только ВС РФ и мирным жителям и за это попала в базу украинского сайта "Миротворец". Россинская* работала в некоммерческой организации, которая, по собственным заявлениям, помогала пострадавшим при вооруженных конфликтах. В числе прочего НКО, как утверждается, занималась эвакуацией людей и животных из опасных зон, организацией поиска пропавших.
В сентябре прошлого года Россинская* была внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов РФ.
* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Террористическая организация, запрещена в России
*** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Вооруженные силы УкраиныОбществоРоссияБелгородБелгородская областьОлег ШишовФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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