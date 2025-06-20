https://ria.ru/20250620/rossinskaya-2024119687.html

Волонтеру Россинской* вынесли приговор по делу о финансировании ВСУ

Волонтеру Россинской* вынесли приговор по делу о финансировании ВСУ - РИА Новости, 20.06.2025

Волонтеру Россинской* вынесли приговор по делу о финансировании ВСУ

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы белгородского волонтера Надежду Россинскую*, обвиняемую в госизмене, содействии... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:12:00+03:00

2025-06-20T10:12:00+03:00

2025-06-20T11:27:00+03:00

вооруженные силы украины

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россия

белгород

белгородская область

олег шишов

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы белгородского волонтера Надежду Россинскую*, обвиняемую в госизмене, содействии террористической деятельности и призывам к нарушению территориальной целостности РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В пятницу в Белгороде прошло выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда. Гособвинение просило 27 лет заключения. Свою вину в госизмене Россинская* не признала."Россинскую* Надежду Алексеевну признать виновной … назначить ей наказание в виде 22 лет колонии общего режима со штрафом 320 тысяч рублей", - огласил приговор судья Олег Шишов.По версии следствия, обвиняемая в Instagram*** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) размещала призывы к оказанию материальной и финансовой помощи батальону "Азов"** (признан террористическим и запрещен в РФ), а также сама переводила деньги на его финансирование. Она обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности, связанное с его финансированием), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Преступная деятельность Россинской* была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ.В феврале 2024 года Свердловский суд Белгорода арестовал волонтера по делу о сборе пожертвований для ВСУ, сама девушка уверяет, что помогала только ВС РФ и мирным жителям и за это попала в базу украинского сайта "Миротворец". Россинская* работала в некоммерческой организации, которая, по собственным заявлениям, помогала пострадавшим при вооруженных конфликтах. В числе прочего НКО, как утверждается, занималась эвакуацией людей и животных из опасных зон, организацией поиска пропавших.В сентябре прошлого года Россинская* была внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов РФ.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Террористическая организация, запрещена в России*** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

россия

белгород

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вооруженные силы украины, общество, россия, белгород, белгородская область, олег шишов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)