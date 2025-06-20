https://ria.ru/20250620/rossija-2024413782.html
Россия готова передать Киеву около трех тысяч тел украинских военных
Россия готова передать Киеву около трех тысяч тел украинских военных - РИА Новости, 20.06.2025
Россия готова передать Киеву около трех тысяч тел украинских военных
Россия готова передать Киеву еще около трех тысяч тел украинских военных, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:33:00+03:00
2025-06-20T21:33:00+03:00
2025-06-20T22:27:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия готова передать Киеву еще около трех тысяч тел украинских военных, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. "Еще около трех тысяч готовы к отправке на украинскую сторону, если они будут готовы их принять. Они у нас есть в рефрижераторах. Наши военные передадут их, чтобы была возможность у родных, у семей похоронить их, идентифицировать окончательно и захоронить их по-христиански", — сказал он RT. Передача тел погибших украинских военных
https://ria.ru/20250619/putin-2023742060.html
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россия, киев, украина, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Россия готова передать Киеву около трех тысяч тел украинских военных
Мединский: Россия готова передать Киеву еще около трех тысяч тел военных ВСУ