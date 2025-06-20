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Россия готова передать Киеву около трех тысяч тел украинских военных - РИА Новости, 20.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 20.06.2025 (обновлено: 22:27 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/rossija-2024413782.html
Россия готова передать Киеву около трех тысяч тел украинских военных
Россия готова передать Киеву около трех тысяч тел украинских военных - РИА Новости, 20.06.2025
Россия готова передать Киеву около трех тысяч тел украинских военных
Россия готова передать Киеву еще около трех тысяч тел украинских военных, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:33:00+03:00
2025-06-20T22:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
владимир мединский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия готова передать Киеву еще около трех тысяч тел украинских военных, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. "Еще около трех тысяч готовы к отправке на украинскую сторону, если они будут готовы их принять. Они у нас есть в рефрижераторах. Наши военные передадут их, чтобы была возможность у родных, у семей похоронить их, идентифицировать окончательно и захоронить их по-христиански", — сказал он RT. Передача тел погибших украинских военных
https://ria.ru/20250619/putin-2023742060.html
https://ria.ru/20250609/kiev-2021876628.html
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россия, киев, украина, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Россия готова передать Киеву около трех тысяч тел украинских военных

Мединский: Россия готова передать Киеву еще около трех тысяч тел военных ВСУ

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия готова передать Киеву еще около трех тысяч тел украинских военных, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
«
"Еще около трех тысяч готовы к отправке на украинскую сторону, если они будут готовы их принять. Они у нас есть в рефрижераторах. Наши военные передадут их, чтобы была возможность у родных, у семей похоронить их, идентифицировать окончательно и захоронить их по-христиански", — сказал он RT.
Передача тел погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин высказался об обмене телами погибших между Россией и Украиной
19 июня, 00:56

Передача тел погибших украинских военных

  • Россия и Украина договорились о передаче тел на переговорах в Стамбуле 2 июня.
  • Киев пытался сорвать договоренности, 7 июня неожиданно перенеся приемку тел.
  • Процесс удалось начать лишь 11 июня, он прошел поэтапно и завершился 16-го числа.
  • Россия отдала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.
  • Взамен Киев вернул тела 79 павших российских бойцов.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших
9 июня, 19:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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