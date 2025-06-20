https://ria.ru/20250620/rossija-2024413782.html

Россия готова передать Киеву около трех тысяч тел украинских военных

Россия готова передать Киеву около трех тысяч тел украинских военных - РИА Новости, 20.06.2025

Россия готова передать Киеву около трех тысяч тел украинских военных

Россия готова передать Киеву еще около трех тысяч тел украинских военных, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T21:33:00+03:00

2025-06-20T21:33:00+03:00

2025-06-20T22:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киев

украина

владимир мединский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия готова передать Киеву еще около трех тысяч тел украинских военных, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. "Еще около трех тысяч готовы к отправке на украинскую сторону, если они будут готовы их принять. Они у нас есть в рефрижераторах. Наши военные передадут их, чтобы была возможность у родных, у семей похоронить их, идентифицировать окончательно и захоронить их по-христиански", — сказал он RT. Передача тел погибших украинских военных

https://ria.ru/20250619/putin-2023742060.html

https://ria.ru/20250609/kiev-2021876628.html

россия

киев

украина

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россия, киев, украина, владимир мединский, вооруженные силы украины