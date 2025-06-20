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В ЛАГ назвали Россию надежным партнером - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:07 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/rossija-2024307245.html
В ЛАГ назвали Россию надежным партнером
В ЛАГ назвали Россию надежным партнером - РИА Новости, 20.06.2025
В ЛАГ назвали Россию надежным партнером
Россия всё чаще рассматривается арабским миром как надежный партнер, заявил представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамед Шилтаг. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:07:00+03:00
2025-06-20T17:07:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия всё чаще рассматривается арабским миром как надежный партнер, заявил представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамед Шилтаг. "Россия рассматривается арабским миром… как надежный партнер, поэтому такая репутация страны (России - ред.) стала нормой в арабских странах", - сказал Шилтаг на ПМЭФ в рамках заседания круглого стола "Хакимовского клуба" по теме "Российско-саудовское стратегическое партнерство в контексте нового международного и регионального порядка" Представитель ЛАГ отметил, что в настоящее время активно развиваются отношения между РФ и арабскими странами в области экономики. В то же время происходит и развитие гуманитарных связей. "Лиги арабских государств стремится к сотрудничеству и также отмечает это в России", - подчеркнул дипломат. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/mid-2023943375.html
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россия, лига арабских государств, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Лига арабских государств, В мире
В ЛАГ назвали Россию надежным партнером

ЛАГ: Россия все чаще рассматривается арабским миром как надежный партнер

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия всё чаще рассматривается арабским миром как надежный партнер, заявил представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамед Шилтаг.
"Россия рассматривается арабским миром… как надежный партнер, поэтому такая репутация страны (России - ред.) стала нормой в арабских странах", - сказал Шилтаг на ПМЭФ в рамках заседания круглого стола "Хакимовского клуба" по теме "Российско-саудовское стратегическое партнерство в контексте нового международного и регионального порядка"
МИД России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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19 июня, 15:46
Представитель ЛАГ отметил, что в настоящее время активно развиваются отношения между РФ и арабскими странами в области экономики. В то же время происходит и развитие гуманитарных связей.
"Лиги арабских государств стремится к сотрудничеству и также отмечает это в России", - подчеркнул дипломат.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияЛига арабских государствВ мире
 
 
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