https://ria.ru/20250620/rossija-2024307245.html
В ЛАГ назвали Россию надежным партнером
В ЛАГ назвали Россию надежным партнером - РИА Новости, 20.06.2025
В ЛАГ назвали Россию надежным партнером
Россия всё чаще рассматривается арабским миром как надежный партнер, заявил представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамед Шилтаг. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:07:00+03:00
2025-06-20T17:07:00+03:00
2025-06-20T17:07:00+03:00
пмэф-2025
россия
лига арабских государств
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149639/01/1496390113_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_3fab299547cea31f01114100508b14c0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия всё чаще рассматривается арабским миром как надежный партнер, заявил представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамед Шилтаг. "Россия рассматривается арабским миром… как надежный партнер, поэтому такая репутация страны (России - ред.) стала нормой в арабских странах", - сказал Шилтаг на ПМЭФ в рамках заседания круглого стола "Хакимовского клуба" по теме "Российско-саудовское стратегическое партнерство в контексте нового международного и регионального порядка" Представитель ЛАГ отметил, что в настоящее время активно развиваются отношения между РФ и арабскими странами в области экономики. В то же время происходит и развитие гуманитарных связей. "Лиги арабских государств стремится к сотрудничеству и также отмечает это в России", - подчеркнул дипломат. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/mid-2023943375.html
https://ria.ru/20241224/rossija-1990939735.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149639/01/1496390113_141:0:2360:1664_1920x0_80_0_0_9ed4e73726db3ba92b8a657e3ac94615.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лига арабских государств, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Лига арабских государств, В мире
В ЛАГ назвали Россию надежным партнером
ЛАГ: Россия все чаще рассматривается арабским миром как надежный партнер