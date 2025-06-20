https://ria.ru/20250620/rossija-2024307245.html

В ЛАГ назвали Россию надежным партнером

В ЛАГ назвали Россию надежным партнером - РИА Новости, 20.06.2025

В ЛАГ назвали Россию надежным партнером

Россия всё чаще рассматривается арабским миром как надежный партнер, заявил представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамед Шилтаг. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:07:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия всё чаще рассматривается арабским миром как надежный партнер, заявил представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамед Шилтаг. "Россия рассматривается арабским миром… как надежный партнер, поэтому такая репутация страны (России - ред.) стала нормой в арабских странах", - сказал Шилтаг на ПМЭФ в рамках заседания круглого стола "Хакимовского клуба" по теме "Российско-саудовское стратегическое партнерство в контексте нового международного и регионального порядка" Представитель ЛАГ отметил, что в настоящее время активно развиваются отношения между РФ и арабскими странами в области экономики. В то же время происходит и развитие гуманитарных связей. "Лиги арабских государств стремится к сотрудничеству и также отмечает это в России", - подчеркнул дипломат. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/mid-2023943375.html

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россия, лига арабских государств, в мире