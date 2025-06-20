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Россия никогда не будет сторонником "мегафонной дипломатии", заявил Песков
Россия никогда не будет сторонником "мегафонной дипломатии", заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Россия никогда не будет сторонником "мегафонной дипломатии", заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об урегулировании конфликта на Украине, сообщил, что Россия никогда не будет сторонником "мегафонной... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:38:00+03:00
2025-06-20T12:38:00+03:00
2025-06-20T12:38:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об урегулировании конфликта на Украине, сообщил, что Россия никогда не будет сторонником "мегафонной дипломатии". "Мы никогда не были и не будем сторонниками такой, знаете, мегафонной дипломатии, тем более в настолько сложных субстанциях, как украинское урегулирование. Разговоры (об украинском урегулировании - ред.) должны вестись в полной тишине", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Россия никогда не будет сторонником "мегафонной дипломатии", заявил Песков
Песков: РФ не будет сторонником мегафонной дипломатии в конфликте на Украине