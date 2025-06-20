https://ria.ru/20250620/rossija-2024185546.html

Россия никогда не будет сторонником "мегафонной дипломатии", заявил Песков

Россия никогда не будет сторонником "мегафонной дипломатии", заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025

Россия никогда не будет сторонником "мегафонной дипломатии", заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об урегулировании конфликта на Украине, сообщил, что Россия никогда не будет сторонником "мегафонной... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:38:00+03:00

2025-06-20T12:38:00+03:00

2025-06-20T12:38:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об урегулировании конфликта на Украине, сообщил, что Россия никогда не будет сторонником "мегафонной дипломатии". "Мы никогда не были и не будем сторонниками такой, знаете, мегафонной дипломатии, тем более в настолько сложных субстанциях, как украинское урегулирование. Разговоры (об украинском урегулировании - ред.) должны вестись в полной тишине", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

россия, украина, дмитрий песков, в мире