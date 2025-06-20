https://ria.ru/20250620/rossija-2024165982.html

Песков назвал ПМЭФ важным событием в международной экономической жизни

Песков назвал ПМЭФ важным событием в международной экономической жизни - РИА Новости, 20.06.2025

Песков назвал ПМЭФ важным событием в международной экономической жизни

Россия довольна уровнем международного представительства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:00:00+03:00

2025-06-20T12:00:00+03:00

2025-06-20T12:00:00+03:00

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дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия довольна уровнем международного представительства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Представительством на международном уровне довольны, интерес большой, форум устойчиво себя зарекомендовал как крупнейшее событие в международной экономической жизни", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/pmef-2024154755.html

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экономика, россия, дмитрий песков