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Песков назвал ПМЭФ важным событием в международной экономической жизни
Песков назвал ПМЭФ важным событием в международной экономической жизни - РИА Новости, 20.06.2025
Песков назвал ПМЭФ важным событием в международной экономической жизни
Россия довольна уровнем международного представительства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:00:00+03:00
2025-06-20T12:00:00+03:00
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пмэф-2025
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия довольна уровнем международного представительства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Представительством на международном уровне довольны, интерес большой, форум устойчиво себя зарекомендовал как крупнейшее событие в международной экономической жизни", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал ПМЭФ важным событием в международной экономической жизни
Песков: Россия довольна уровнем международного представительства на ПМЭФ-2025