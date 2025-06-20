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Россия благодарна странам за принятие участия в украинском урегулировании - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:56 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/rossija-2024164022.html
Россия благодарна странам за принятие участия в украинском урегулировании
Россия благодарна странам за принятие участия в украинском урегулировании - РИА Новости, 20.06.2025
Россия благодарна странам за принятие участия в украинском урегулировании
Россия благодарна зарубежным странам, в том числе Ватикану, за готовность принять участие в украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:56:00+03:00
2025-06-20T11:56:00+03:00
пмэф-2025
россия
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия благодарна зарубежным странам, в том числе Ватикану, за готовность принять участие в украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы признательны всем странам, в том числе и Ватикану, которые говорят о готовности вносить свой вклад в урегулирование. Мы знаем, что Ватикан также готов сделать все возможное для этого", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Россия, Дмитрий Песков
Россия благодарна странам за принятие участия в украинском урегулировании

Песков: РФ благодарна странам за готовность урегулировать конфликт на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия благодарна зарубежным странам, в том числе Ватикану, за готовность принять участие в украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы признательны всем странам, в том числе и Ватикану, которые говорят о готовности вносить свой вклад в урегулирование. Мы знаем, что Ватикан также готов сделать все возможное для этого", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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