https://ria.ru/20250620/rossija-2024158952.html

G7 как формат неинтересен для России, заявил Песков

G7 как формат неинтересен для России, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025

G7 как формат неинтересен для России, заявил Песков

G7 как формат неинтересен для РФ, Москва не считает его жизнеспособным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:46:00+03:00

2025-06-20T11:46:00+03:00

2025-06-20T11:46:00+03:00

россия

москва

дмитрий песков

g7

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. G7 как формат неинтересен для РФ, Москва не считает его жизнеспособным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается нашего отношения к "семерке", хорошо известно, "семерка" давно уже не является для нас интересным востребованным форматом. Дело в том, что другие форматы, такие как БРИКС, уже представляют страны, доля которых в мировой экономике превышает долю стран "семерки". И, например, такие форматы как "двадцатка", гораздо более эффективны, более представительны с точки зрения роли этой "двадцатки" в мировых делах. Поэтому "семерка" для нас неинтересна, мы не считаем такой формат жизнеспособным, потому что мировые тенденции показывают, что доля стран "семерки" в мировых делах и в мировой экономике будет неумолимо сокращаться. Это не какая-то сезонная волатильность, а это уже тренд, который уже сформировался и который мы наблюдаем", - сказал он.

https://ria.ru/20250617/zakharova-2023277402.html

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россия, москва, дмитрий песков, g7