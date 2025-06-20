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Россия и Казахстан вышли на конкретные параметры проекта АЭС - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:33 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/rossija-2024126956.html
Россия и Казахстан вышли на конкретные параметры проекта АЭС
Россия и Казахстан вышли на конкретные параметры проекта АЭС - РИА Новости, 20.06.2025
Россия и Казахстан вышли на конкретные параметры проекта АЭС
Россия и Казахстан вышли на конкретные параметры проекта по строительству АЭС в республике, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:33:00+03:00
2025-06-20T10:33:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
казахстан
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Казахстан вышли на конкретные параметры проекта по строительству АЭС в республике, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме Россия и Казахстан подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС в республике. "Сегодня мы завершили самый сложный и не очень короткий первый этап переговоров, выйдя уже на конкретные параметры проекта в части сроков реализации, в части его технического облика", - сказал Лихачев журналистам по итогам подписания.
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экономика, россия, казахстан, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Казахстан, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия и Казахстан вышли на конкретные параметры проекта АЭС

Лихачев: РФ и Казахстан вышли на конкретные параметры проекта строительства АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Лихачев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Казахстан вышли на конкретные параметры проекта по строительству АЭС в республике, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме Россия и Казахстан подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС в республике.
"Сегодня мы завершили самый сложный и не очень короткий первый этап переговоров, выйдя уже на конкретные параметры проекта в части сроков реализации, в части его технического облика", - сказал Лихачев журналистам по итогам подписания.
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Казахстан станет единоличным собственником первой АЭС в стране
14 июня, 17:14
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияКазахстанАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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